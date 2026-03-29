Dziś sklepy są otwarte

W niedzielę można zrobić zakupy; wiele sklepów sieciowych będzie czynnych do godz. 22. Kolejna handlowa niedziela przypada 26 kwietnia.

W Niedzielę Palmową, ostatnią poprzedzającą Wielkanoc, sklepy są czynne. Wiele będzie obsługiwać klientów do godz. 22. Taki czas pracy zadeklarowały m.in. sieci Auchan i Carrefour. Do godz. 22 czynne będą również sklepy Biedronki, przy czym - jak wynika z przesłanej PAP informacji - niektóre placówki mają pracować dłużej.

Sieć Lidl przekazała PAP, że jej sklepy będą w niedzielę czynne „w takich samych godzinach, jak w pozostałe dni tygodnia”. Z kolei sieć Kaufland zaznaczyła w przesłanej PAP informacji, że w niedzielę jej sklepy funkcjonują tak jak w pozostałe handlowe niedziele, czyli do godz. 20.

Kolejne niedziele handlowe w tym roku przypadają: 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, a także 6, 13 i 20 grudnia.

Jak obowiązuje zakaz handlu w niedzielę

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji przepisów - również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

1 lutego 2025 r. weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Pod koniec grudnia 2024 r. prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.

PAP, sek

