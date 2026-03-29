Nowalijki horrendalnie drogie!

Ceny krajowych warzyw spod osłon są wysokie jak na tę porę roku; pomidory malinowe kosztują 20-27 zł za kg, ok. 26 proc. więcej niż rok temu - informuje PAP Maciej Kmera z rynku hurtowego w Broniszach. Truskawki greckie są po 11 zł, a polskie mają być w sprzedaży po długim weekendzie majowym.

„Warzywa krajowe spod osłon są nadal niespotykanie drogie jak na tę porę roku. Drogie są pomidory malinowe, trzeba za nie zapłacić od 20 do nawet 27 zł/kg, ich dojrzewanie nie nadąża za popytem. Plantatorzy zapowiadają większe dostawy dopiero po świętach wielkanocnych” - powiedział ekspert.

Ceny ogórków szklarniowych gładkich są stabilne, kosztują 8-9 zł/kg. Ogórki w typie gruntowym lekko potaniały, do 16-18 zł/kg. Powoli rośnie podaż krajowej rzodkiewki, za pęczek trzeba zapłacić 3,25-4 zł, a także krajowego szczypiorku, który kosztuje 2–2,5 zł. Nadal droga jest botwinka - na pęczek trzeba wydać 5-6 zł i jest jej za mało w stosunku do zapotrzebowania - wyliczył Kmera.

Powoli rośnie podaż krajowej rzodkiewki, za pęczek trzeba zapłacić 3,25-4 zł / autor: Pixabay

Bardzo drogie są też warzywa z importu

Drogie są także importowane warzywa spod osłon. Kalafior w ostatnich dniach podrożał do 17 zł za sztukę z powodu coraz droższego transportu i warunków pogodowych w południowo-zachodniej Europie. Jednak z ostatnich informacji wynika, że warzywa sprowadzane z Hiszpanii i Włoch w najbliższych dniach potanieją. Tymczasem nadal bardzo drogie są pomidory przywożone z Hiszpanii i Turcji, ich ceny oscylują w granicach 16-22 zł/kg.

Tanieją młode ziemniaki

Ekspert zwrócił uwagę na znaczący spadek cen hurtowych młodych ziemniaków z Egiptu, za które trzeba zapłacić 2 zł za kg. „To bardzo zła wiadomość dla krajowych plantatorów, którzy i tak uważają sezon 2025/2026 za najgorszy w historii” - zaznaczył Kmera. Kilogram ziemniaków na rynku hurtowym kosztuje obecnie 0,55-1,2 zł, o 38 proc. mniej niż rok wcześniej.

W Broniszach pojawiły się młode ziemniaki importowane z Grecji. Ich cena jest dość wysoka, wynosi 4-4,5 zł/kg, ale - jak poinformował Kmera - są one bardzo cenione za walory smakowe.

Ubiegłoroczne warzywa - niekontrolowane spadki cen

Zmienne są ceny warzyw krajowych gruntowych z ubiegłorocznych zbiorów. Duża nadpodaż powoduje niekontrolowane spadki cen, szczególnie bezpośrednio u rolników. W skali całego rynku znacząco drożeje jedynie kapusta pekińska, do 5-6,5 zł/kg. Kilkuprocentowe wzrosty cen dotyczą krajowej marchwi i cebuli – to zjawisko naturalne, ale bardzo spóźnione w tym sezonie - wyjaśnił ekspert.

Z wyliczeń wynika, że cały koszyk krajowych warzyw - według danych na 23 marca - jest o 6 proc. droższy niż przed rokiem, zaś importowanych - o blisko 32 proc. droższy.

Owoce z importu niekiedy aż o 40 proc. droższe w skali roku

Jeżeli chodzi o krajowe owoce, to ceny jabłek krajowych z chłodni wynoszą od 2 do 5,5 zł/kg w hurcie, a gruszki odmiany konferencja kosztują 4,5-6,5 zł za kilogram. Cały koszyk krajowych owoców jest o 14 proc. tańszy wobec poprzedniego roku.

Na rynku hurtowym w Broniszach można kupić truskawki z Grecji - kilogram kosztuje 11 zł. Ekspert wskazał, że chłodniejsza pogoda nie sprzyja popytowi na te owoce i pociąga za sobą spadek cen. Zwrócił jednocześnie uwagę, że w 2025 r. cena krajowych truskawek rzadko spadała poniżej 10 zł/kg nawet w szczycie sezonu.

Krajowi plantatorzy truskawek tunelowych zapowiadają pierwsze dostawy po długim weekendzie majowym. Wcześniej pojawią się pewnie owoce uprawiane w szklarniach, ale ich udział w rynku jest niewielki i są one droższe.

Nadal w Broniszach można kupić winogrona mołdawskie, cenione za walory smakowe, mimo że ich zbiory skończyły się pół roku temu. Kilogram tych owoców to wydatek 6,5 zł. Ich południowoafrykańskie odpowiedniki kosztują 22 zł.

Sporo chętnych jest na arbuzy z Mauretanii, ale chłodna pogoda ogranicza popyt i ceny spadają do 6-7 zł/kg. Cały koszyk importowanych owoców jest droższy wobec analogicznego okresu ub.r. o 15,6 proc. Największa zmiana cen dotyczy winogron białych (wzrost o 46 proc.), borówki (+ 40 proc.) i cytryn (+ 30 proc.); potaniały natomiast mandarynki i grapefruity - o 20 proc.

PAP, sek

