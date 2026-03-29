Kaczyński o cenach paliw: znowu oszustwo Tuska

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zarzucił Orlenowi, że „po cichu” podnosi ceny hurtowe paliw. Jak stwierdził, wstrzymywano publikację rządowych ustaw pozwalających na obniżki. Szef MAP Wojciech Balczun, komentując zarzuty opozycji, ocenił, że to „robienie wody z mózgu obywatelom”.

W piątek Sejm uchwalił dwie ustawy mające obniżyć ceny paliw, następnie poparł je Senat. Jeszcze tego samego dnia wieczorem akty podpisał prezydent Karol Nawrocki.

Nowelizacje ustaw zostały opublikowane w sobotę po południu w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy pozwolą na ograniczenie wzrostu cen m.in. przez obniżkę akcyzy na paliwo i wprowadzenie ceny maksymalnej. W sobotę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że podpisane zostały rozporządzenia dotyczące obniżki VAT i akcyzy na paliwa. Dodał, że od wtorku zobaczymy na stacjach niższe ceny.

Kaczyński: Znowu oszustwo

W sobotnim wpisie na platformie X Kaczyński stwierdził, że „miała być obniżka cen paliw, a na Orlenie od 2 dni, po cichu, podwyżki!”.

„Tylko od czwartku cena hurtowa paliwa wzrosła o ok. 300 zł. Nie dość, że Tusk wstrzymywał publikację ustawy wprowadzającej obniżki, to teraz jego nominaci w Orlenie podnoszą ceny hurtowe, drenując portfele Polaków. Znowu oszustwo” - podkreślił prezes PiS.

Również inni politycy PiS zarzucali rządowi spóźnione działania związane z sytuacją na rynku paliw i zwracali uwagę ma ceny hurtowe.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił w sobotę, że ustawy umożliwiające obniżkę cen na stacjach benzynowych zostały opublikowane, a działania zostały wdrożone. „Wokół kolejne »robienie wody z mózgu« obywatelom i próba zbijania kapitału politycznego. Mamy jeden z najlepszych programów osłonowych w Europie. Na szczęście większość potrafi racjonalnie ocenić, kto działa na rzecz państwa, a kto partii” - napisał Balczun na platformie X.

Z danych publikowanych przez Orlen wynika, że koncern podniósł w sobotę hurtową cenę oleju napędowego Ekodiesel o 171 zł za metr sześc., a hurtową cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 103 zł za metr sześc.

Według cennika hurtowego Orlenu w sobotę cena oleju napędowego Ekodiesel wynosi tam 7 041 zł za metr sześc., czyli o 171 zł więcej niż dzień wcześniej, gdy było to 6 870 zł za metr sześc. Cena benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 to 5 714 zł za metr sześc., czyli o 103 zł więcej niż dzień wcześniej, gdy było to 5 611 zł za metr sześc.

W sobotę mijają cztery tygodnie od ataku USA i Izraela na Iran. W kolejnych dniach po wybuchu wojny notowania ropy naftowej na świecie, jak również paliw gotowych, zaczęły zwyżkować. Była to reakcja na blokadę cieśniny Ormuz, strategicznej dla transportu morskiego surowców energetycznych z tego regionu, a także ataki na infrastrukturę wydobywczą i rafineryjną.

W piątek w USA na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień zwyżkowały o 5,78 proc. do 99,94 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent zyskiwały 4,97 proc. do 113,38 USD za baryłkę.

Według hurtowego cennika paliw Orlenu 28 lutego, czyli w dniu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztowała w koncernie 4 466 zł, czyli 1248 zł mniej niż obecnie, a olej napędowy Ekodiesel 4 809 zł za metr sześc., czyli mniej o 2232 zł niż obecnie.

PAP, sek

