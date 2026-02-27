Sklepy przerzucają koszty inflacyjne na klientów

Początek 2026 roku nie przyniósł ulgi dla domowych budżetów. Z Badania i Raportu Koszyk Zakupowy ASM SFA wynika, że w styczniu br. średnia wartość koszyka najpopularniejszych produktów codziennego użytku wyniosła 339,16 zł - to o blisko 9 zł więcej niż miesiąc wcześniej i aż o niemal 27 zł więcej niż rok temu. Podwyżki objęły dziewięć z trzynastu analizowanych sieci, a w żadnej z nich średnia cena koszyka nie spadła poniżej 300 zł.

Zakupy coraz droższe – styczeń bez koszyka poniżej 300 zł

Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że w styczniu br. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o 8,94 zł czyli 2,71 proc. i wyniosła 339,16 zł. Wzrost cen odnotowano w dziewięciu sieciach, a w pozostałych czterech ceny badanych produktów były niższe niż w grudniu ub.r. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Netto oraz Selgros Cash & Carry (6,83 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Makro Cash & Carry (2,13 proc.). W styczniu br. w ani jednej sieci średnia cena koszyka nie wyniosła poniżej 300 zł.

Analizując koszyk bazujący na najniższych cenach produktów moglibyśmy zapłacić 257,55 zł (więcej o 10,07 zł niż w grudniu ub.r.), natomiast przyjmując najwyższe ceny - 396,14 zł (więcej o 6,32 zł niż w grudniu ub.r.) Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem w styczniu 2025 r. wyniosła 138,59 zł i jest ona o 3,75 zł niższa niż w grudniu ub.r.

„Mimo wyraźnego hamowania inflacji, dane z naszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy pokazują, że ceny w handlu detalicznym nadal rosną w tempie istotnie wyższym niż wskaźnik CPI. W ujęciu rok do roku koszyk zdrożał o 8,6 proc., czyli niemal czterokrotnie bardziej, niż wynika to z danych GUS. To sygnał, że presja kosztowa w FMCG wciąż jest przenoszona na konsumentów, a sieci handlowe różnicują strategie cenowe w zależności od formatu. Zwraca uwagę fakt, że po raz pierwszy od wielu miesięcy żadna z analizowanych sieci nie zeszła ze średnią wartością koszyka poniżej 300 zł. Jednocześnie utrzymują się wyraźne różnice między formatami – najkorzystniejsze ceny oferuje kanał Cash & Carry, podczas gdy dyskonty notują najwyższe średnie poziomy koszyka. To pokazuje, że dla konsumentów coraz większe znaczenie ma nie tylko marka sieci, ale też model zakupowy i świadome porównywanie cen” – komentuje Kamil Kruk, Client Service & Analysis Director ASM SFA.

Koszyk w styczniu 2026 wyraźnie droższy niż rok wcześniej

W styczniu 2026 r. średnia wartość koszyka zakupowego w analizowanych sieciach wyniosła 339,16 zł wobec 312,19 zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 26,97 zł, czyli o 8,64 proc.. W ujęciu rok do roku podwyżki objęły wszystkie badane sieci handlowe. Największy wzrost wartości koszyka odnotowano w Netto. Średnia cena koszyka wzrosła tam o 50,55 zł (+16,16 proc.). Dwucyfrową dynamikę wzrostu zanotowały również Biedronka (+14,56 proc.), Intermarché (12,24 proc.), ALDI (11,52 proc.) oraz Carrefour (11,08 proc.).

Najtańsze zakupy w Cash & Carry, najdroższe w dyskontach

Ze styczniowego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy wynika, że na szczycie rankingu najniższych cen wciąż utrzymuje się Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego ASM SFA w tej sieci wyniósł 300,89 zł. To wzrost o 15,05 zł, czyli o 5,27 proc. więcej niż najtańszy koszyk w grudniu ub.r., należący przed miesiącem również do sieci Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym, a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 9,67 zł (Makro Cash & Carry) i 28,22 zł (Kaufland). Najwyższą wartość koszyka zakupowego w styczniu 2026 r. odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 363,41 zł. Różnica między najwyższą (Netto) a najniższą (Auchan) wartością koszyka w tym zestawieniu wyniosła 20,78 proc..

Wśród kategorii sieci tradycyjnych, najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash & Carry – 322,69 zł. Nieco drożej było w hipermarketach (328,02 zł) oraz supermarketach (345,59 zł). Natomiast najdroższe zakupy oferowały dyskonty - 353,71 zł.

