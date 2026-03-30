Energa z nową prezes zarządu

Rada Nadzorcza Energi SA podjęła w dniu 30 marca 2026 roku decyzję co do składu Zarządu spółki VIII kadencji. Magdalena Kamińska została powołana od 1 kwietnia na funkcję prezesa Zarządu Energi SA VIII kadencji, a nowym wiceprezesem został Przemysław Janiak, który również zacznie pełnić swoją funkcję od 1 kwietnia.

Nowa prezes zarządu

Magdalena Kamińska od 4 lutego 2025 roku pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Energi SA ds. finansowych, a od 12 listopada ub. roku – p.o. prezesa Zarządu spółki. Wcześniej, od lipca 2024 roku, była wiceprezesem Zarządu Energi Wytwarzania. Jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce Baltic Service Offshore Solutions sp. z o.o. (podmiot z Grupy Energa) oraz członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Karierę zawodową rozpoczynała w 2007 roku w międzynarodowych firmach audytorskich - najpierw EY, a następnie Deloitte. Z Grupą Energa związana od 2011 roku, gdzie m.in. zarządzała obszarem finansów pełniąc funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu Finansów.

Uczestniczyła w strategicznych projektach inwestycyjnych oraz pozyskiwaniu finansowania dla Grupy Energa. Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.

Nowy członek władz Energi

Przemysław Janiak rozpoczął karierę w 2010 roku w międzynarodowej firmie doradczej EY, realizując projekty dla kluczowych podmiotów z branży energetycznej. Od 2016 roku związany z Grupą Kapitałową ORLEN, gdzie w ramach segmentu energetyki odpowiadał za obszar strategicznych analiz inwestycyjnych i rynkowych oraz rynek mocy. Był zaangażowany w realizację inwestycji w bloki gazowo-parowe, morskie farmy wiatrowe, elektrociepłownie przemysłowe, farmy fotowoltaiczne oraz magazyny energii.

Od 2020 roku ściśle współpracował z Grupą Energa w obszarze strategii, przygotowania i realizacji inwestycji w źródła gazowe, ciepłownicze oraz morską energetykę wiatrową.

Absolwent studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na Politechnice Gdańskiej.

Skład Zarządu Energi SA VIII kadencji od 1 kwietnia kształtował się będzie następująco: Magdalena Kamińska, prezes Zarządu i wiceprezesi: Piotr Szymanek, Michał Gołębiowski i Przemysław Janiak.

Grupa Energa to jedna z czterech największych grup energetycznych działających w Polsce. Jest czynnie zaangażowana w transformację polskiego sektora energetycznego, rozwijając potencjał źródeł odnawialnych i modernizując swoją sieć dystrybucyjną. Realizuje też inwestycje w OZE.

Materiały prasowe Energa, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

