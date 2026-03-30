PILNE
Czarnek: Polakom potrzeba ekspresowej obniżki VAT na żywność
Prawo i Sprawiedliwość składa projekt ustawy o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. i będzie wnioskować o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu we wtorek - poinformował w poniedziałek wiceprezes PiS Przemysław Czarnek podczas spotkania z dziennikarzami w Hali Mirowskiej w Warszawie.
Zdaniem Czarnka ze względu na wysokie ceny paliwa oraz prądu - w sklepach panuje drożyzna. Poseł PiS zapowiedział więc w poniedziałek złożenie projektu ustawy o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. Aby ustawa mogła wejść możliwie szybko w życie, zaapelował, by zwołać w tej sprawie nadzwyczajne posiedzenie Sejmu na wtorek.
„Drożyzna w sklepach wynika m. in. z cen paliwa i z jednych z największych w Europie cen prądu. To wszystko przekłada się na ceny produktów. Mamy wzrost cen w wielu przypadkach nawet po 30 proc.. Ta żywność dzisiaj dla wielu jest nawet niedostępna. Pan Tusk wykazał się zdolnością zwoływania Senatu z dnia na dzień w ciągu kilkunastu godzin, my proponujemy, żeby już teraz ulżyć Polakom w temacie żywności. Chcemy zaproponować zaoszczędzenie i zostawienie w kieszeniach Polaków ponad 3 mld zł do końca roku. Proponujemy projekt ustawy o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5 do 0 proc. do końca 2026 r.” – zapowiedział wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.
Wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu
Składamy również wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu już jutro. Proponujemy, żeby już jutro Sejm natychmiast podjął decyzję o obniżeniu VAT na żywność z 5 do 0 proc. tak żeby jeszcze przed Świętami te ceny spadły. W ten sposób zostawilibyśmy w kieszeni Polaków 3 mld zł do końca roku. Drożyzna jest dzisiaj faktem i Polacy chcą interwencji państwa w kryzysowej sytuacji. Mamy nadzieję, że również ta nasza presja przyniesie skutek.
X, PAP, Sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.