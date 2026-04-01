Bankom już nie tak łatwo zarabiać
Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-luty 2026 roku wyniósł 6,08 mld zł, co oznacza spadek o 25 proc. rdr - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym lutym zysk netto wyniósł ok. 3 mld zł.
Całkowite przychody operacyjne netto w pierwszych dwóch miesiącach 2026 roku wyniosły 22,95 mld zł, co oznacza spadek o 0,3 proc. rok do roku.
Przychody odsetkowe spadły rdr o 9,8 proc., a koszty odsetkowe spadły o 18,9 proc.
Przychody z tytułu opłat i prowizji są wyższe o 4,7 proc., a koszty z tego tytułu wzrosły o 5,9 proc.
Koszty administracyjne były na poziomie 11,08 mld zł, o 8,5 proc. wyższym niż przed rokiem, w tym koszty pracownicze wzrosły w tym okresie o 8,7 proc. rdr.
Amortyzacja wyniosła 928 mln zł, rosnąc o 1,9 proc. rdr.
Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły w okresie styczeń-luty 672 mln zł, rosnąc rdr o 16,3 proc., a pozycja „rezerwy lub odwrócenie rezerw” spadła o 26 proc. rdr do 334 mln zł.
PAP Biznes, sek
