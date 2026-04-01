Te ceny jaj to nie primaaprilisowy żart!

Ceny jaj w lutym 2026 r. były wyższe od 7,5 proc. do 22,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie za jedno jajko konsumenci płacą średnio od 1,05 zł do 1,28 zł wobec 0,93–1,17 zł rok wcześniej.

GUS wskazuje, że wzrost cen jaj to tylko jeden z elementów zmian w kosztach produktów spożywczych przed Wielkanocą. W tym samym czasie wyraźnie potaniało masło – nawet o ponad 30 proc., a także część mięs, w tym schab i niektóre wędliny. Z kolei droższe niż przed rokiem mogą być m.in. szynka, koperek oraz nać pietruszki.

Dane pokazują jednocześnie, że Polska pozostaje jednym z największych producentów jaj w Unii Europejskiej. W 2024 r. produkcja osiągnęła rekordowy poziom 12,4 mld sztuk, wobec 8,8 mld w 2005 r. Po spadku do 9,3 mld sztuk w 2021 r. w ostatnich latach nastąpiło wyraźne odbicie produkcji.

Na tle innych państw UE Polska zajmuje czołowe miejsce – więcej jaj produkują jedynie Francja, Hiszpania i Niemcy. Oznacza to, że polska produkcja odgrywa istotną rolę na rynku europejskim, także w okresach zwiększonego popytu, takich jak Wielkanoc.

Gdzie spożywamy najwięcej jaj?

Z danych GUS wynika również, że spożycie jaj różni się regionalnie. Najwięcej jaj miesięcznie na osobę przypada w województwach lubelskim (13,88 szt.) i zachodniopomorskim (12,51 szt.), a najmniej w warmińsko-mazurskim (9,38 szt.) i wielkopolskim (9,60 szt.).

Mimo rosnących cen jaj pozostają one jednym z kluczowych produktów w koszyku wielkanocnym i podstawą wielu tradycyjnych potraw.

PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niemcom mięknie rura w sprawie paliw i energii?

Zakaz przyjmowania pacjentów. „Nie opłaca się”

Złoto na zbrojenia: przegadana okazja, którą wykorzystali Francuzi

»»Wiosenne nowości telewizji wPolsce24 – od 1 kwietnia nowa ramówka