Banki zapłaciły 40 proc. więcej podatku CIT. Gdzie są pieniądze?

Sektor bankowy w Polska już odczuwa skutki podwyżki podatku CIT. Jak poinformował Związek Banków Polskich, w pierwszych dwóch miesiącach 2026 roku banki zapłaciły aż o 40 proc. więcej tego podatku niż rok wcześniej. Efekt jest natychmiastowy – ich wyniki finansowe spadły o około 25 proc.

Zmiana wynika z nowelizacji przepisów, która podniosła stawkę CIT dla banków z 19 proc. do 30 proc. w 2026 roku.

Zyski banków mogą zmaleć o 1/3

Prezes ZBP Tadeusz Białek wskazuje, że w skali całego roku zyski banków mogą spaść nawet o jedną trzecią – do około 31 mld zł. Na wynik wpływa nie tylko wyższy CIT (ok. 6,8 mld zł mniej zysku), ale także spadek stóp procentowych, który ogranicza dochody odsetkowe (ok. 9,8 mld zł mniej).

Dług państwa i tak rośnie

Ministerstwo Finansów wskazuje na rosnące potrzeby budżetowe, szczególnie w obszarach takich jak obronność i ochrona zdrowia. Tam, mimo wskazań, sytuacja finansowa jest tragiczna.

Banki pozostają jednymi z największych płatników CIT w kraju. Największe instytucje, takie jak PKO Bank Polski czy Bank Pekao, odprowadzają do budżetu miliardy złotych rocznie.

Gdzie te pieniądze?

Rosnące wpływy z podatków nie zmieniają kluczowego trendu: zadłużenie państwa nadal szybko rośnie. Deficyt budżetowy liczony jest w dziesiątkach, a nawet setkach miliardów złotych rocznie, co sprawia, że dodatkowe kilka miliardów z sektora bankowego.

Banki płacą więcej, ich zyski maleją, a dług publiczny już nie rośnie a galopuje.

pap, jb