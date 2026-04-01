Ceny tego paliwa w górę. Na czym teraz zarobi Orlen?

Orlen zmienił w środę ceny hurtowe paliw, podnosząc o 16 zł na metr sześc. cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 i obniżając o 14 zł na metr sześc. cenę oleju napędowego Ekodiesel - wynika z danych opublikowanych przez koncern. We wtorek oba te podstawowe paliwa zdrożały.

Według aktualnego cennika hurtowego Orlenu, w środę benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 466 zł za metr sześc., czyli 16 zł więcej niż dzień wcześniej, natomiast olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 782 zł za metr sześc., czyli 14 zł mniej niż dzień wcześniej.

We wtorek koncern podniósł ceny obu tych paliw - w przypadku benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 26 zł, do 5 450 zł za metr sześc., a oleju napędowego Ekodiesel o 35 zł, do 6 796 zł za metr sześc.

Jak tłumaczy Orlen, ceny hurtowe paliw skorelowane są m.in. z ich notowaniami na rynkach europejskich, przy czym wynikają również z warunków kontraktowych i kosztów logistycznych.

Trwająca od 28 lutego wojna na Bliskim Wschodzie, po ataku USA i Izraela na Iran, spowodowała wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań gotowych paliw, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

Od wtorku obowiazują maksymalne ceny paliw

W związku z drożejącymi paliwami jeszcze w ubiegłym tygodniu rząd ogłosił czasowy pakiet regulacji „Ceny Paliw Niżej”, mający ograniczać wzrost cen tych produktów. Środa jest drugim z kolei dniem, gdy na stacjach paliw w całym kraju obowiązują ceny maksymalne dla paliw, ustalone przez Ministra Energii i publikowane dzień wcześniej w Monitorze Polskim.

We wtorek cena maksymalna dla benzyny bezołowiowej 95 wynosiła z VAT 6,16 zł za litr, cenę maksymalną dla benzyny bezołowiowej 98 określono na 6,76 zł za litr z VAT, a cena maksymalna oleju napędowego ustalona została na 7,60 zł za litr, powiększona o VAT.

W środę od północy obowiązują już nowe ceny maksymalne poszczególnych paliw, które zostały podane obwieszczeniem Ministra Energii opublikowanym we wtorek w Monitorze Polskim. Cena maksymalna dla benzyny bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wynosi 6,21 zł, cena maksymalna benzyny bezołowiowej 98 z VAT ma być nie większa niż 6,81 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego to 7,66 zł za litr z uwzględnieniem VAT.

W UE już występują ograniczenia, w USA znaczne podwyżki cen

Komisarz UE ds. energii Dan Joergensen ostrzegł we wtorek, że skutki kryzysu na Bliskim Wschodzie nie będą krótkotrwałe. Podkreślił, że chociaż w UE nie występują bezpośrednie niedobory ropy naftowej i gazu ziemnego, obserwowane są ograniczenia na rynku oleju napędowego i paliwa lotniczego. Według niego miesiąc trwającego konfliktu zwiększył już unijne wydatki na import paliw kopalnych o 14 mld euro.

Z danych Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego, że w USA średnie ceny zwykłej benzyny w USA od początku wojny na Bliskim Wschodzie wzrosły o 35 proc. Różnią się w zależności od stanu, przy czym najwyższe są na Zachodnim Wybrzeżu. We wtorek w Kalifornii galon tego paliwa, czyli około 3,8 litra, kosztował średnio 5,89 dol., natomiast najmniej w Oklahomie - 3,27 dol.

We wtorek na rynku ropy w USA kontrakty na WTI na kwiecień zniżkowały o 0,73 proc. do 102,11 dol. za baryłkę, z kolei majowe futures na Brent zyskiwały 4,90 proc. do 118,31 dol. za baryłkę.

PAP, sek

