Bruksela godzi się na lekką korektę podatku od emisji

Pod wpływem presji wielu państw władze unijne proponują zmiany w systemie handlu emisjami ETS, czyli najważniejszym podatku za CO2, który ma „zachęcać”do dekarbonizacji czyli realizacji polityki klimatycznej. Ale czy to wystarczy, by obniżyć koszty energii?

Media informują o pierwszych konkretnych pomysłach Komisji Europejskiej na zmiany w unijnym Systemie Handlu Emisjami (EU ETS). KE liczy, że doprowadzi to do obniżenia cen pozwoleń na CO2, które muszą kupować energetyka i przemysł - sektory energochłonne, przez co ich koszty produkcji rosną. Według PAP, chodzi o rezerwę stabilności rynkowej, a „do tej pory pozwolenia trzymane w rezerwie były automatycznie usuwane, jeśli łączna liczba uprawnień w obiegu była większa niż 400 milionów”. Władze unijne proponują, „wstrzymanie procesu unieważniania uprawnień jeśli ich liczba przekroczy 400 milionów”.

Przygrywka do głębszych zmian w podatku klimatycznym?

Bruksela pracuje – według PAP – także nad propozycjami, które mają „doprowadzić do zwiększenia liczby darmowych uprawnień w systemie”. Natomiast – zgodnie z decyzją szczytu przywódców UE dwa tygodnie temu – latem Komisja ma przedstawić konkretną koncepcję reformy EU ETS i zmiany w dyrektywie.

Informacje o brukselskich pomysłach na Rezerwę Stabilności Rynkowej zbiegają się w czasie nieoficjalnymi doniesieniami o możliwej w ogóle rezygnacji z wdrożenia nowego systemu EU ETS2. Ten podatek ma objąć transport i ciepłownictwo już od 2028 roku, choć wzbudza wiele emocji i kontrowersji ze względu na wzrost cen paliwa do samochodów i ogrzewania. Dziś w porannym wywiadzie w VOX FM europoseł Krzysztof Hetman (i wiceszef PSL) zapowiedział, że ETS2 może nie tylko zostać przesunięty za rok czy dwa, ale na bliżej nieokreślony termin.

AŁ, PAP, Vox FM

