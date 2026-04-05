Zagrożenie nielegalną migracją z Niemiec wciąż poważne

Od niedzieli obowiązuje nowe rozporządzenie MSWiA, zgodnie z którym kontrole na granicach z Niemcami i Litwą będą obowiązywać przez kolejne pół roku – do 1 października.

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem MSWiA w sprawie przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, do wykazu kontrolowanych przejść polsko-niemieckich ma wrócić Park Mużakowski – Most Angielski między Łęknicą a Bad Muskau, gdzie wcześniej prowadzone były prace remontowe.

Przejście ma znaczenie dla ruchu turystycznego, pieszego i rowerowego oraz wydarzeń transgranicznych na terenie parku.

Kontrole na granicach wprowadzono 7 lipca 2025 r. na miesiąc, potem przedłużono je na dwa miesiące – od 6 sierpnia do 4 października 2025 r. Obowiązujące do tej pory rozporządzenie przedłużyło kontrole o pół roku – od 5 października 2025 r. do 4 kwietnia 2026 r.

Zgodnie z Kodeksem granicznym Schengen państwo członkowskie może przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych na okres do sześciu miesięcy w przypadku możliwego do przewidzenia poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

Gdy takie poważne zagrożenie utrzymuje się ponad pół roku, kraj może przedłużyć kontrolę na kolejne, nie dłuższe niż sześć miesięcy okresy, jednak maksymalnie do dwóch lat. W takim przypadku wymagane jest wcześniejsze powiadomienie państw członkowskich układu, Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej.

Według resortu nadal istnieje konieczność przedłużenia tymczasowo kontroli granicznych z Niemcami i Litwą z uwagi na poważne zagrożenie nielegalną migracją na obu odcinkach naszej granicy.

Polska przywróciła tymczasowo kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, podczas których strażnicy graniczni, wspierani przez policję i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, mogą zatrzymać do kontroli wytypowane pojazdy. Na granicy polsko-niemieckiej kontrole miały być prowadzone w ok. 50 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej – w 13.

PAP, sek

