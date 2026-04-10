Ważne komunikaty kilku banków. Chodzi o Wasze pieniądze

W najbliższych dniach (10–13 kwietnia) kilka dużych banków planuje prace techniczne. Jeśli masz tam konto, rzuć okiem na godziny przerw, żeby nie zostać bez gotówki lub możliwości płatności w sieci.

Oto szybkie zestawienie zaplanowanych utrudnień w kolejnych bankach

PKO BP - W poniedziałek 13 kwietnia od 00:30 do 04:00 rano mogą wystąpić chwilowe problemy z korzystaniem z bankomatów i wpłatomatów.

ING Bank Śląski - W nocy z soboty na niedzielę (11/12 kwietnia) między 00:00 a 02:00 utrudnione będą płatności kartą oraz zarządzanie jej funkcjami w aplikacji.

Bank Spółdzielczy w Jarosławcu- Prace serwisowe potrwają od godziny 22:00 w piątek (10 kwietnia) do 01:00 w sobotę (11 kwietnia), ograniczając dostęp do bankowości online.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy - W tym samym czasie, czyli od 22:00 (10 kwietnia) do 01:00 (11 kwietnia), nie będzie można zalogować się do serwisu internetowego ani aplikacji mobilnej.

