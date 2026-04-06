Gotówka wraca do łask

Mimo że około 70 proc. transakcji w punktach handlowych realizujemy dziś kartą lub BLIK-iem, fizyczny pieniądz pozostaje fundamentem poczucia bezpieczeństwa. W grudniu wartość banknotów i monet w obiegu osiągnęła rekordowe 470,2 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 52 mld zł w skali roku.

Wzrost zapotrzebowania na gotówkę trwa nieprzerwanie od września 2023 r., a w drugiej połowie ubiegłego roku proces ten nabrał gwałtownego rozpędu.

Jeszcze dwie dekady temu udział płatności cyfrowych wynosił zaledwie 2 proc. Dziś, mimo technologicznego boomu, Polacy masowo gromadzą banknoty – w ciągu roku ich ilość wzrosła o ok. 1860 zł na każdego dorosłego mieszkańca kraju.

Zaskakujący zwrot dokonuje się nawet firmach technologicznych zajmujących się transakcjami bezgotówkowymi – Revolut zapowiada budowę własnej sieci bankomatów. Według badań dla firmy Tavex aż 87 proc. Polaków stanowczo sprzeciwia się likwidacji fizycznego pieniądza.

Maciej Wośko, Wiadomości Gospodarcze telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»»Miliardowy impuls dla Europy – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24