Niemcy. "Legalizacja narkotyków wymknęła się spod kontroli"

Legalizacja marihuany była błędem – stwierdziła niemiecka minister zdrowia Nina Warken z CDU. Obowiązujące w Niemczech regulacje, które wprowadziła poprzednia lewicowa koalicja, są dziś ostro krytykowane przez rząd Friedricha Merza.

Szczegółowe informacje na temat skutków legalizacji marihuany zawiera raport przygotowany przez uniwersytety w Düsseldorfie, Hamburgu i Tybindze. Pierwszym efektem był nagły spadek liczby programów profilaktycznych mających na celu zniechęcenie do konsumpcji narkotyków. Zatarciu uległa też granica między konopiami zażywanymi w celach rekreacyjnych a medycznymi.

Maciej Walaszczyk, tygodnik „Sieci”