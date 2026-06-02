"Zamknijcie oddział, to dostaniecie trochę gotówki i przetrwacie"

To już nawet nie jest reforma ochrony zdrowia. To administracyjne pogodzenie się z jej zwijaniem. Państwo polskie doszło do momentu, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia płaci szpitalom za likwidację oddziałów. Tak, płaci za zamykanie porodówek, chirurgii i okulistyki. Płaci za to, by pacjent miał dalej do lekarza, aby trudniej było dotrzeć do szpitala i mniejsze były szanse na pomoc wtedy, kiedy liczy się każda minuta.

I nie chodzi wyłącznie o szpitale powiatowe, choć to właśnie mieszkańcy mniejszych miast najbardziej odczują skutki tych decyzji. Mechanizm obejmuje także placówki miejskie, wojewódzkie, specjalistyczne, a nawet resortowe. Każdy szpital funkcjonujący w systemie ryczałtowym może dziś usłyszeć od państwa:

Ograniczcie działalność, a część pieniędzy i tak zostanie u was.

Mechanizm jest prosty i porażający zarazem. Szpital zamyka oddział całodobowy albo zamienia go na tryb planowy czy jednodniowy, a NFZ przez dwa lata wypłaca mu połowę dotychczasowego ryczałtu. Innymi słowy miliony publicznych pieniędzy mają trafiać już nie za leczenie w pełnym zakresie, ale za ograniczenie leczenia. Za mniej łóżek. Za mniej dyżurów. Za mniej dostępnej pomocy. W kraju, w którym pacjenci miesiącami czekają na zabiegi, a ludzie coraz częściej słyszą, że „muszą jechać do innego miasta”, państwo stworzyło systemową zachętę do zwijania całodobowej opieki medycznej. To jest logika księgowego, nie państwa.

Dorota Łosiewicz, tygodnik „Sieci”