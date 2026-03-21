Ormuz już bez irańskiego bata?

Amerykańskie siły ograniczyły irańskie możliwości zagrażania swobodnej żegludze przez cieśninę Ormuz - powiedział w sobotę admirał Brad Cooper, szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM). Jak dodał, to wynik ataku z użyciem dwutonowych bomb na podziemne składy rakiet. Od 28 lutego, gdy rozpoczęła się wojna z Iranem, armia amerykańska uderzyła w 8 tys. celów w tym państwie - ujawnił w nagraniu wideo adm. Brad Cooper.

Dowódca powiedział na nagraniu, że amerykańskie siły zrzuciły wcześniej w tym tygodniu bomby penetrujące o masie 5 tys. funtów (ok. 2,3 t) na podziemny obiekt w pobliżu irańskiego wybrzeża, w którym składowano uzbrojenie, w tym pociski przeciwokrętowe i mobilne wyrzutnie rakiet. CENTCOM informował, że atak przeprowadzono we wtorek.

Dodał, że zniszczono też irańskie obiekty wsparcia wywiadowczego i stacje radarowe służące do obserwowania ruchów statków.

W rezultacie irańskie możliwości w zakresie zagrażania swobodzie żeglugi przez cieśninę Ormuz i w jej okolicy zostały zdegradowane. I nie przestaniemy dążyć do tego celu - podkreślił dowódca.

Cieśnina Ormuz to strategicznie ważny dla transportu ropy i gazu szlak morski, który od początku wojny, czyli od 28 lutego blokuje Iran. Doprowadziło to do znaczącego ograniczenia dostaw surowca i w efekcie gwałtownego wzrostu cen paliw na całym świecie.

Armia: uderzono w 8 tys. celów w Iranie od początku wojny

„Jak dotąd uderzyliśmy w ponad 8 tys. celów, w tym 130 irańskich okrętów, co stanowi największą eliminację marynarki wojennej w ciągu trzech tygodni od czasu II wojny światowej” – oznajmił Cooper.

Według niego armia amerykańska „eliminuje tysiące irańskich rakiet, zaawansowane drony ofensywne i całą irańską marynarkę, którą (Irańczycy) wykorzystują do nękania międzynarodowego handlu”.

„Nasz postęp jest oczywisty” – dodał, podkreślając, że „irańska marynarka nie pływa, ich taktyczne myśliwce nie latają, a także stracili zdolność do wystrzeliwania rakiet i dronów w takiej liczbie jak na początku konfliktu”.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

