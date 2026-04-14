Toyota utworzy gigantyczne centrum we Wrocławiu. Zyska 2 mln kierowców

Toyota Motor Europe utworzy we Wrocławiu centrum informatyczne wspierające usługi connected dla samochodów marek Toyota i Lexus - poinformował koncern. W R&D Toyota Digital Hub, 200 specjalistów będzie rozwijać aplikacje, infrastrukturę chmurową oraz rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

O planach nowej inwestycji pracownicy koncernu poinformowali w nadesłanym komunikacie. Jak napisali, zatrudnieni w Toyota Digital Hub będą odpowiedzialni za rozwój aplikacji MyToyota oraz LexusLink+, z których korzysta blisko 2 mln Europejczyków.

Aplikacje, do zdalnego zarządzania samochodem

Te aplikacje umożliwiają zdalne zarządzanie samochodem, sprawdzanie stanu naładowania baterii czy korzystanie z różnorodnych usług związanych z wygodą użytkowania. Jak dodano, zespół ma również współtworzyć infrastrukturę chmurową umożliwiającą działanie usług connected dla pojazdów marek Toyota i Lexus w Europie oraz zapewniać wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Cel Toyoty

„Toyota Digital Hub ma odgrywać ważną rolę w Europie w zakresie tworzenia oprogramowania oraz umacniać pozycję Toyota Motor Europe jako zaufanego partnera w przyszłych globalnych pracach nad »softwarde-defined vehicles«, czyli pojazdami definiowanymi przez oprogramowanie” – wyjaśnił wiceprezes ds. informacji i technologii w Toyota Motor Europe Luis Lopes.

Wysoka atrakcyjność Polski

„Lokalizacja centrum badawczo rozwojowego Toyoty w obszarze technologii informatycznych w Polsce potwierdza wysoką atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju i silną pozycję jako hubu nowoczesnych technologii” – zaznaczył, cytowany w komunikacie koncernu, minister finansów Andrzej Domański.

To kolejna inwestycja Toyoty we Wrocławiu. Od 2015 roku działa tu Centrum Usług Wspólnych, które świadczy usługi księgowe i doradztwa podatkowego dla wszystkich jednostek Toyoty w Europie.

Toyota jest obecna w Polsce już od 35 lat, a ten projekt to kolejny krok we wzmacnianiu zaangażowania inwestycyjnego firmy na tym rynku

stwierdził wiceprezes ds. badań i rozwoju w Toyota Motor Europe Thierry Boitel.

Najważniejsza sprawa: wysoko wykwalifikowana kadra

Podkreślił przy tym, że Toyota Digital Hub powstaje w Polsce, ponieważ koncern ma tu dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry oraz czołowych uczelni technicznych.

Toyota w Polsce

Toyota posiada w Polsce jednostkę sprzedażową, która obecnie – jako Toyota Central Europe – kieruje działaniami marketingowymi Toyoty w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Toyota w Polsce to także dwie fabryki, w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach, zatrudniające 2800 pracowników i dostarczające nowoczesne napędy hybrydowe do samochodów koncernu produkowanych w Europie.

pap, jb