Peter Magyar chce przyjęcia euro

Nowy premier Węgier Peter Magyar wyraził chęć przyjecia waluty euro. Komisja Europejska odpowiedziała, że latem przedstawi ocenę postępów państw UE spoza strefy euro, w tym Węgier, na drodze do przyjęcia wspólnej waluty - powiedział we wtorek rzecznik KE Balazs Ujvari.

Peter Magyar w kampanii wyborczej deklarował wolę wprowadzenia Węgier do eurolandu w ramach planowanego „powrotu kraju do Europy”.

Skutki przyjęcia euro

Znane są skutki przyjęcia waluty euro w kolejnych państwach. Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady:

Grecja

Utrata kontroli nad polityką monetarną okazała się bardzo dotkliwa. Grecja nie mogła samodzielnie obniżać stóp procentowych ani deprecjonować waluty w czasie kryzysu zadłużeniowego (2009–2015). W efekcie kraj doświadczył masowej recesji, wzrostu bezrobocia do dramatycznych poziomów (ponad 25%), wysokiej inflacji oraz niemożności dostosowania kursu waluty.

Słowacja i Estonia

Wprowadzenie euro w latach 2009–2011 wiązało się z presją cenową. Ceny w sklepach i usługach rzeczywiście wzrosły, a ludzie odczuwali drożyznę bardziej intensywnie, niż wskazywały oficjalne statystyki CPI.

Portugalia i Hiszpania

Problemy z konkurencyjnością stały się realnym wyzwaniem. Stały kurs euro w połączeniu z wyższymi kosztami życia utrudnił eksport, co dodatkowo pogłębiło problemy gospodarcze tych krajów.

Magyar nowoczesny, czy zrobi z Węgier drugą Grecję?

Chęć zastąpienia węgierskiego forinta wspólną europejską walutą potwierdził na konferencji prasowej w poniedziałek, dzień po zwycięstwie swojej partii TISZA w wyborach parlamentarnych na Węgrzech.

Poproszony o komentarz w tej sprawie, Ujvari przypomniał, że wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Danii, która wynegocjowała umowę o wyłączeniu, są prawnie zobowiązane do przystąpienia do strefy euro.

Komisja Europejska przedstawia swoją ocenę postępów państw członkowskich spoza strefy euro w procesie przyjmowania euro w raporcie konwergencji, który jest przygotowywany co dwa lata. Ostatnim razem został on sporządzony w czerwcu 2024 r. Kolejny raport zostanie więc opublikowany w tym roku, latem - zaznaczył rzecznik KE.

Euro ma 21 państw

Do strefy euro należy obecnie 21 państw UE. Euroland rozszerzył się z początkiem roku, kiedy dołączyła do niego Bułgaria.

Sześć państw UE pozostaje przy własnych walutach. Poza Węgrami są to: Czechy, Dania, Polska, Rumunia i Szwecja.

Warunki przyjęcia waluty euro

Warunkiem wejścia do strefy euro jest spełnienie czterech kryteriów (zwanych konwergencyjnymi). Chodzi o: stabilność cen (niska inflacja), stabilne finanse publiczne (deficyt budżetowy poniżej 3 proc. PKB i dług publiczny poniżej 60 proc. PKB), stabilność kursu walutowego (udział w tzw. mechanizmie ERM II, tzw. poczekalni strefy euro, przez co najmniej dwa lata bez poważnych zaburzeń kursowych) i zbieżność długoterminowych stóp procentowych (średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa może być wyższa o maksymalnie 2 pkt proc. od średniej stóp procentowych w trzech krajach UE o najniższej inflacji).

pap, jb