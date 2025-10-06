Viktor Orban: euro nie ma sensu, UE się rozpada

Węgry nie planują przyjmować euro, ponieważ Unia Europejska rozpada się i nie powinniśmy wiązać swojego losu z tym blokiem jeszcze bardziej – powiedział w poniedziałek premier Węgier Viktor Orban w wywiadzie dla portalu EconomX.

Orban ocenił, że jeśli UE nie zostanie radykalnie przekształcona w ciągu roku lub dwóch, to proces rozpadu może okazać się nieodwracalny.

Nie widzę możliwości ani woli, aby to zrobić, ani u biurokratów w Brukseli, ani u przywódców wiodących państw członkowskich. Jeśli to się utrzyma, Unia Europejska będzie tylko przejściowym rozdziałem w naszym życiu - uważa węgierski premier.

Plany gospodarcze premiera Węgier: nie będzie podwyżek podatków

Orban zapowiedział też, że nie planuje podwyżek podatków i jest zwolennikiem utrzymywania ich na możliwie najniższym poziomie. Premier podkreślił też, że obecna stopa procentowa Narodowego Banku Węgier - 6,5 proc. - jest „wyższa niż mogłaby być”, a obniżki stóp procentowych będą następować „znacznie wolniej, niż byśmy chcieli”, ponieważ prezes banku centralnego Mihaly Varga jest „człowiekiem ostrożnym”.

Premier ujawnił również, że nie ma planów zmiany systemu emerytalnego, a każda radykalna reforma „mogłaby zrujnować życie znacznej części” węgierskiego społeczeństwa. Wiek emerytalny wynosi obecnie na Węgrzech 65 lat zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.

Z Budapesztu Jakub Bawołek (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nadprodukcja ziemniaków, rolnicy błagają o pomoc

Ustawiony przetarg w Gdańsku? W tle rodzina premiera

Jest pomysł na JSW: przyszłość w branży zbrojeniowej?

»»Wyższy CIT dla banków coraz bliżej! – oglądaj Wiadomości Gospodarcze w telewizji wPolsce24