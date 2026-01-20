Bułgaria przyjęła euro. Obajtek: "30 proc. wzrost cen"

„Wystarczyły 2 tygodnie, żeby Bułgaria odczuła skutki wprowadzenia euro” – mówi były prezes Orlenu Daniel Obajtek na platformie X.

Były prezes Orlenu, a obecnie europoseł, Daniel Obajtek, w swoim nagraniu zamieszczonym na portalu X, skomentował skutki wprowadzenia euro w Bułgarii.

„W Bułgarii wdrożono euro i mamy już efekty. 30 proc. wzrostu cen, szczególnie żywności. Już nie mówiąc o usługach” – powiedział Obajtek.

Zwrócił uwagę, że zmiany te zaczęły być odczuwalne bardzo szybko, już po dwóch tygodniach.

„Widzicie, jak społeczeństwa na tym cierpią?” – zapytał.

„Mówią, że euro to cywilizacja, kultura cywilizacyjna, wspólny rynek, wspólne działanie. A widzicie, jak społeczeństwa na tym cierpią?” – dodał, wskazując na doświadczenia innych krajów, które wcześniej wprowadziły wspólną walutę, takich jak Litwa i Słowacja.

Obajtek stwierdził, że Polskanie powinna przyjmować euro, ponieważ mogłoby to prowadzić do znaczącego pogorszenia sytuacji materialnej Polaków.

Musimy robić wszystko, by w Polsce nie doszło do wprowadzenia euro, ponieważ społeczeństwo bardzo mocno zubożeje– zaznaczył były prezes Orlenu.

W swojej wypowiedzi Obajtek nawiązał także do kontrowersyjnych słów Donalda Tuska, który zapowiedział, że usunie prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Adam Glapiński jest też nielegalny […] Żeby gościa wyprowadzić z NBP, ja to zrobię. Ja to wam gwarantuję – cytował Obajtek wypowiedź lidera PO.

x, jb