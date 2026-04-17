Warszawa. "Będzie wzrost czynszów". Oto powód

W kolejnych miesiącach rynek biurowy w Warszawie czeka niemal całkowite wyhamowanie nowej podaży, co przełoży się na wzrost czynszów - ocenili w piątek w raporcie eksperci z firmy JLL.

Jak zaznaczono, 2026 r. na stołecznym rynku biur zaczął się z „coraz bardziej odczuwalnym niedoborem nowoczesnej powierzchni”. W pierwszym kwartale br. na rynek trafiło ponad 40 tys. mkw. nowych i zmodernizowanych biur, ale - w opinii autorów raportu - „był to jedynie krótkotrwały zastrzyk”.

Całkowity wolumen transakcji osiągnął w tym czasie 133,8 tys. mkw., czyli o 8,8 proc. mniej w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Jednocześnie, renegocjacje stanowiły 39 proc. wszystkich podpisanych umów, co - zdaniem ekspertów z JLL - potwierdza utrzymującą się aktywność firm „w zakresie optymalizacji i zabezpieczania obecnych lokalizacji”.

Najemcy nadal pozostają aktywni, szczególnie w przypadku wysokiej jakości powierzchni w centralnych lokalizacjach - około 43 proc. wolumenu transakcyjnego w pierwszym kwartale było skoncentrowane wyłącznie w strefie Centrum. Problemem staje się jednak ograniczona dostępność nowoczesnych biur. Wyzwaniem dla najemców jest rozbieżność między tempem rynku a tempem decyzji wewnętrznych w firmach

zauważyła Ida Stankiewicz z JLL.

Ile jest pustostanów?

Autorzy raportu przekazali też, że w pierwszym kwartale br. współczynnik pustostanów w Warszawie wzrósł nieznacznie do 9,5 proc. wobec 9,1 proc. kwartał wcześniej, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 1 punkt procentowy. O ile w centrum miasta poziom pustostanów jest niższy od średniej i wynosi 6,5 proc., poza centrum sięga 12,2 proc.

Zwrócili też uwagę, że deweloperzy na rynku biur w Warszawie są ostrożni, a budowanych jest obecnie pięć projektów o łącznej powierzchni 114 tys. mkw., a to znacznie mniej niż historyczne średnie dla tego miasta.

Wzrost stawek czynszowych

Zdaniem ekspertów, malejąca dostępność powierzchni biurowej i symboliczną nowa podaż na najbliższe miesiące przełoży się na wzrost stawek czynszowych. Obecnie czynsze za najlepsze biura w ścisłym centrum Warszawy przekraczają 29 euro za mkw. miesięcznie, czyli niemal tyle, ile podczas rekordu sprzed 20 lat.

Między drugim a czwartym kwartałem 2026 r. deweloperzy dostarczą mniej niż 10 tys. mkw. nowej powierzchni. Zdaniem Piotra Kamińskiego z JLL Poland, w połączeniu z utrzymującym się popytem na biura wysokiej jakości przełoży się to na rosnącą presję na czynsze w całym 2026 r. Jego zdaniem, jeszcze w br. czynsze za najlepsze biura w centrum Warszawy osiągną poziom 30 euro za mkw. miesięcznie.

Jak dodał Kamiński, eksperci spodziewają się niskiej podaży również w kolejnych latach, a przełamanie nastąpi najprawdopodobniej dopiero w momencie „wyraźnego rozluźnienia globalnej polityki monetarnej”.

