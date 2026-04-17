Sejm uchwalił w piątek ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Oprócz stworzenia krajowej bazy, zakłada ona obowiązek czipowania wszystkich psów i kotów - zarówno tych, które mają właścicieli, jak przebywających w schroniskach. Dane z rejestru widoczne będą w mObywatelu.

Za uchwaleniem ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów wraz z poprawkami zagłosowało 245 posłów, 22 przeciw, a 171 wstrzymało się od głosu.

Tak rząd chce zarobić

Koszt oznakowania chipem oraz koszt rejestracji zwierzęcia w rejestrze wyniosą do 50 zł za każdą z usług. Opłaty mają być pobierane przez lekarzy weterynarii za wykonane czynności.

Kara za brak chipa 5 000 zł

Niedopełnienie przez właściciela obowiązku zaczipowania i rejestracji zwierzęcia będzie podlegało karze grzywny od 20 zł do 5 tys. zł.

Co Koalicja Obywatelska robi zwierzętom

Zagrożenia zdrowotne i powikłania

Migracja mikroczipu: Czip może się przemieścić z miejsca wszczepienia, najczęściej w lewą stronę szyi i spowodować problemy zdrowotne psa i kota.

Infekcje lub obrzęk: W miejscu wszczepienia mikroczipu może wystąpić infekcja lub obrzęk

Powstanie guza: Guz w miejscu wszczepienia mikroczipa u psa lub kota jest stosunkowo częstym zjawiskiem, może doprowadzić do nabrzmienia i śmierci psa.

Awaria chipa: Mikroczip może przestać działać, co uniemożliwia odczytanie numeru. W takim przypadku konieczna może być wymiana czipu i kolejny zabieg

Reakcje tkankowe: W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić reakcje tkankowe wokół mikroczipu, w tym tworzenie się guza.

Kolejny bat za niedostowanie się do wymogów Koalicji obywatelskiej. Zmuszanie

Kolejna z przyjętych poprawek wykluczyła penalizację właściciela za adopcję nieoznakowanego zwierzęcia. Karze administracyjnej w wysokości od 0,56 proc. do 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym lub karze grzywny będą podlegały osoby, które wbrew zakazowi wydają takie zwierzęta, a także schroniska i domy tymczasowe.

Inwigilacja

W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zapewniać ma również nieodpłatną rejestrację nie tylko psów, ale też kotów, którym przed tym dniem wszczepiono czip zgodny z normą rejestru.

Nieodpłatny dostęp do danych w rejestrze mają mieć m.in. gmina, policja, straż gminna (miejska) lub wyznaczona przez wójta osoba w przypadku jej braku, Inspekcja Weterynaryjna, prokuratura i sądy, m.in. w związku z prowadzoną sprawą albo w celu skontaktowania się z właścicielem zwierzęcia lub z podmiotem prowadzącym schronisko czy dom tymczasowy. Dostęp mają mieć też lekarze weterynarii i osoby zgłoszone do ARiMR przez podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt lub domy tymczasowe, choć w mniejszym zakresie.

Jest czas na zmianę władzy

Rejestr ma powstać w ciągu dwóch lat. Kolejne trzy lata ma trwać identyfikacja i rejestracja zwierząt objętych ustawą.

pap, jb

