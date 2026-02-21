Ponad 20 grup nie płaci składki zdrowotnej, ale idą zmiany

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała kompleksowy przegląd uprzywilejowanych grup zawodowych, które obecnie zwolnione są z obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

Szefowa resortu zdrowia podkreśliła, system wymaga uporządkowania, ponieważ składka zdrowotna pokrywa dziś jedynie około 85 proc. potrzeb Narodowego Funduszu Zdrowia, a pozostałe 15 proc. musi być uzupełniane dotacją z budżetu państwa.

Powinni płacić wszyscy?

Postulat objęcia składką wszystkich obywateli zgłasza Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Związkowcy wskazują, że w Polsce jest dziś niebezpiecznie dużo grup zawodowych i społecznych, które nie partycypują w finansowaniu systemu ochrony zdrowia. „Jestem zwolenniczką tego, by przejrzeć ten system i takiego przeglądu dokonujemy. Wspólnie z Ministerstwem Finansów poszukujemy rozwiązań, aby dotacja do budżetu NFZ wpływała w sposób stabilny” – wyjaśniła minister Jolanta Sobierańska-Grenda.

I znów wszystkiemu winni są rolnicy…

Jednym z najbardziej dyskutowanych tematów są składki zdrowotne rolników. Minister zdrowia poinformowała, że do resortu trafiają postulaty ugrupowań politycznych oraz różnych środowisk, by dokładniej przyjrzeć się temu, kto faktycznie powinien być uznawany za rolnika i na jakich zasadach powinien opłacać składkę zdrowotną. „Pojawiają się sygnały, że być może należałoby ją podnieść” – przyznała Sobierańska-Grenda, podkreślając, że sprawa wymaga rzetelnej analizy.

Same składki nie wystarczą

Minister zdrowia otwarcie przyznała, że przekonanie o możliwości finansowania systemu ochrony zdrowia wyłącznie ze składek zdrowotnych od dawna jest błędne, dlatego niezbędne jest poszukiwanie oszczędności. Jednym z nich ma być ograniczenie dynamiki wzrostu płac minimalnych w ochronie zdrowia, co w 2026 roku dałoby około 4,5 mld zł oszczędności. Propozycjom zmian w zasadach waloryzacji płac sprzeciwiają się związki zawodowe działające w trójstronnym zespole do spraw ochrony zdrowia.

Przychody NFZ w 2026 roku mają wynieść 217,4 mld zł. Wpływy ze składki zdrowotnej oszacowano na 184,3 mld zł, a dotację podmiotową z budżetu państwa na 26 mld zł. Mimo to deficyt NFZ w 2026 roku ma sięgnąć około 23 mld zł - mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, Minister Zdrowia.

Finanse NFZ pod presją

Zapowiadany przegląd systemu składki zdrowotnej ma być jednym z elementów szerszej reformy finansowania ochrony zdrowia, która – jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia – jest niezbędna dla utrzymania stabilności NFZ w kolejnych latach.

