Gigant zwalnia pracowników. "233 osób do końca czerwca"

Producent mebli „Zorka” z Jeleniej Góry, współpracujący z IKEA, ogłosił zwolnienia grupowe. Z powodu rosnących cen energii, spadku liczby zamówień i trudnej sytuacji branży meblarskiej na rynku europejskim, firma zmuszona jest zwolnić 233 pracowników, z czego 132 osoby straciły pracę już w styczniu 2026 roku.

Sytuacja finansowa

Spółka zanotowała spadek przychodów o ponad 43 proc. rok do roku.

Decyzja firmy

Firma zmniejszyła zatrudnienie, aby dostosować się do niższego wolumenu produkcji, wcześniej podjęła działania restrukturyzacyjne, ale one nie wystarczyły, by zniwelować negatywne skutki rosnących cen energii i bardzo małej liczby zamówień.

strefabiznesu.pl, jb