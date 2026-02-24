Połowa pracowników do zwolnienia. W WSK Poznań dzieje się źle

WSK Poznań zmaga się z potężnym kryzysem finansowym. Zarząd prawdopodobnie zwolni połowę pracowników - podaje portal InteriaBiznes.

Firma stała się „antybohaterem” afery dronowej, po tym jak jej pompy paliwowe trafiały do irańskich dronów bojowych używanych przez Rosjan w wojnie na Ukrainie. Sprawę dostaw jako pierwsze nagłośniło Radio ZET.

ABW i zwolnienia pracowników

WSK Poznań miała dostarczać pompy paliwowe firmie Iran Motorsazan Company, która produkowała części do dronów sprzedawanych później Rosji.

Nie ma płynności finansowej i na tym cierpią pracownicy. Obecnie zatrudniamy około 120 osób, z czego połowa ma być zwolnionych, niezależnie od stanowiska i zaszeregowania - poinformował Damian Czarnecki, przewodniczący Związku Zawodowego „Metalowcy”

Przyczyny

W wyniku afery firma boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi, głównie z powodu braku zamówień.

Kryzys firmy jest efektem utraty rynków zbytu w krajach objętych sankcjami, takich jak Iran, co pogłębia jej problemy finansowe spółki.

InteriaBiznes

