Srebrny laur dla KGHM

W tegorocznej edycji rankingu „World Silver Survey 2026” Grupa KGHM po raz kolejny uplasowała się na drugim miejscu wśród największych producentów srebra, produkując 1347 ton tego kruszcu w 2025 r., podała spółka. Jednocześnie zajęła pierwsze miejsce w kategorii największych kopalń srebra.

W świecie, w którym srebro staje się jednym z fundamentów nowoczesnej gospodarki - od elektroniki po energetykę odnawialną - pozycja w rankingu potwierdza strategiczne znaczenie Polskiej Miedzi dla europejskiej i globalnej gospodarki. KGHM od lat buduje przewagę nie tylko skalą produkcji, ale także technologią i efektywnością odzysku metali szlachetnych. Dziś to właśnie ten model decyduje o globalnej konkurencyjności, podkreślono w komunikacie.

„To nie jest jednorazowy sukces, tylko efekt konsekwentnie budowanej przewagi operacyjnej i technologicznej. KGHM od lat rozwija model, który pozwala nam maksymalnie wykorzystywać potencjał naszych zasobów i utrzymywać pozycję w globalnej czołówce producentów metali nieżelaznych, w tym srebra” - powiedział prezes Remigiusz Paszkiewicz, cytowany w materiale.

Srebro w granulacie i jako sztabki

W 2025 r. produkcja srebra w Grupie KGHM osiągnęła 1347 ton. Srebro dostarczane jest w formie granulatu do zakładów jubilerskich oraz metalowych produkujących stopy z zawartością Ag. Srebro w formie gąsek (sztabek) trafia z kolei w znacznej części do instytucji finansowych. W lipcu 2025 roku KGHM wprowadził do swojej oferty srebro w formie sztabek o mniejszych gramaturach: od 1 uncji do 1000 gram, podano także.

„Wyniki World Silver Survey są potwierdzeniem najwyższej jakości naszej produkcji oraz standardów, jakie wdrożyliśmy w hutach KGHM. To także efekt doświadczenia i eksperckiej wiedzy naszych zespołów. Produkujemy srebro najwyższej jakości, które znajduje uznanie na globalnych rynkach - dodał wiceprezes ds. produkcji Mirosław Laskowski.

Produkcja metali w Hucie Głogów z Grupy KGHM / autor: materiały prasowe KGHM

Odzyskiwanie srebra z „czarnego błota”

Produkcja srebra w KGHM odbywa się w Hucie Miedzi Głogów, gdzie od 1993 roku działa Wydział Metali Szlachetnych. Jego zadaniem jest odzyskiwanie obecnych w rudzie miedzi metali szlachetnych - srebra i złota. Znajdują się one w tzw. „czarnym błocie”, czyli szlamie anodowym powstającym podczas elektrorafinacji miedzi. Po zakończeniu procesu produkcji srebro metaliczne w postaci granulatu oraz gąsek (sztabek) ma zawartość Ag 99,99%, przypomniano.

Przemysł zużywa ogółem około 58 proc. światowej produkcji srebra

Około 72 proc. światowej produkcji srebra metalicznego powstaje jako produkt uboczny wydobycia rudy innych metali. Srebro, ze względu na unikatowe właściwości fizyczne, wykorzystywane jest w przemyśle elektronicznym i elektrotechnicznym, w medycynie, optyce, energetyce, jubilerstwie oraz wielu innych branżach. Ma także zastosowanie w najnowszych rozwiązaniach technologicznych, między innymi w infrastrukturze, motoryzacji i fotowoltaice. Przemysł zużywa ogółem około 58 proc. światowej produkcji srebra. Jest to również ceniony kruszec inwestycyjny. Światowa produkcja górnicza srebra w 2025 r. wyniosła ponad 26 tys. ton, podał także KGHM.

„World Silver Survey” to jeden z najważniejszych raportów, który co roku prezentuje zestawienie największych producentów srebra na świecie. Za jego przygotowanie odpowiada zespół ekspertów i analityków światowych rynków metali.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. KGHM miał 36,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

ISBnews, sek

Dlaczego premier Tusk hamuje projekt, który da Polsce 50 mld zł?

WYWIAD: Anna Łukaszewska-Trzeciakowska: Chodzi o twarz Ursuli von der Leyen

Fiasko wege-ofensywy! Europejczycy wracają do mięsa

