Sensacyjne przesunięcia w partyjnym sondażu

W wyborach do parlamentu KO poparłoby 35,29 proc. badanych, 31,21 proc. zagłosowałoby na PiS - wynika z sondażu OGB. Według OGB Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna mając 11,18 proc. poparcia wyprzedziła Konfederację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka (10,67 proc.) i jest w sondażu OGB na trzecim miejscu.

Gdzie jest Trzecia Droga?

Tuż pod podium znalazła się Konfederacja, na która oddałoby głos 10,67 proc. respondentów, a za nią Nowa Lewica z wynikiem 4,95 proc. Z kolei Partia Razem odnotowała poparcie na poziomie 3,33 proc., PSL - 1,71 proc. Najmniejszą popularnością cieszy się Polska 2050, na którą zagłosowałoby 1,66 proc. badanych.

Nawet zsumowane poparcie dla PSL i Polska 2050 nie dawałyby takiej formacji szansy na wejście do Sejmu.

Teoretyczna nowa koalicja?

Takie wyniki w wyborach do parlamentu - według OGB - przełożyłyby się na 191 mandatów do Sejmu dla KO, 178 dla PiS, 48 dla Konfederacji Korony Polskiej i 43 dla Konfederacji.

Teoretycznie zsumowane głosy PiS, KKP i Konfederacji (269 mandatów) dawałyby tym partiom możliwość sformowania koalicji rządowej, do której potrzeba minimum 231 głosów.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-15 grudnia br. metodą CATI (wywiadów telefonicznych) w grupie 1000 respondentów.

