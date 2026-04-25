Kiedy PIT się sam składa?

W czwartek 30 kwietnia upływa termin złożenia zeznania podatkowego za 2025 rok. Zeznanie można złożyć drogą elektroniczną, wykorzystując np. usługę Twój e-PIT, przesłać pocztą albo osobiście zanieść do urzędu skarbowego.

Zgodnie z przepisami, zeznania można składać do godz. 24 w czwartek 30 kwietnia. Oznacza to, że na złożenie deklaracji podatkowej zostało tylko sześć dni.

Zeznania podatkowe można złożyć osobiście lub przesyłką pocztową

Jest to ważne dla osób, które będą chciały wysłać zeznanie w formie papierowej pocztą – mogą skorzystać z placówek, które działają w nocy. Przy wysłaniu zeznania pocztą warto zadbać o dokument, który pozwoli w razie czego udowodnić, że PIT został wysłany jeszcze w kwietniu. PIT w wersji papierowej można złożyć także osobiście w urzędzie skarbowym.

Do dyspozycji jest też droga elektroniczna lub usługa Twój e-PIT

Zeznania podatkowe można składać też drogą elektroniczną. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie elektronicznych formularzy podatkowych ze strony podatki.gov.pl, wypełnienie ich oraz wysłanie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Innym zaś jest zalogowanie się do e-Urzędu Skarbowego, gdzie również można znaleźć formularze podatkowe, ale wysłanie ich po wypełnieniu już nie wymaga podpisu.

Podatnicy mogą też skorzystać z usługi Twój e-PIT. Znajdują się tam wstępnie wypełnione zeznania podatkowe, czyli formularze PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, a także oświadczenia PIT-OP i informacje PIT-DZ. Wystarczy się zalogować do Twojego e-PIT, przejrzeć zeznanie i ewentualnie je uzupełnić, a następnie wysłać.

Systemy Krajowej Administracji Skarbowej wpisują do zeznań dostępnych w usłudze Twój e-PIT również najbardziej popularne ulgi podatkowe; uwzględniane są takie ulgi jak: ulga na dzieci, ulga dla osób do 26. roku życia, ulga dla pracujących seniorów (jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia), ulga na powrót i ulga dla rodzin 4+ (w obu przypadkach ulgi zostaną uwzględnione, jeśli zostały wykazane w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia). Jednak pozostałe ulgi trzeba wpisać samemu – np. ulgę termomodernizacyjną.

Kiedy podatnik nie musi podejmować żadnych działań?

Podatnicy, którzy składają PIT-37, a także PIT-38 dotyczący dochodów z kapitałów pieniężnych, nie muszą niczego robić, bo system z końcem 30 kwietnia uzna wstępnie wypełnione zeznania za wysłane i je zaakceptuje. Jeśli z takiego zeznania będzie wynikać konieczność dopłaty, to w ciągu miesiąca od momentu zaakceptowania zeznania podatnik zostanie poinformowany o kwocie, jaką powinien wpłacić na konto fiskusa.

Osoby, które np. prowadzą działalność gospodarczą i chcą skorzystać ze wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT, nie mogą liczyć na zaakceptowanie zeznania przez system Krajowej Administracji Skarbowej. Oznacza to, że podatnik, który składa formularze PIT-28, PIT-36 i PIT-36L musi wejść do usługi, uzupełnić zeznania podatkowe i je wysłać.

PAP, sek

