Czy bank naruszył prawa kredytobiorcy? TSUE orzekł

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że powrót do pierwotnych warunków umowy kredytu po unieważnieniu aneksu zawierającego nieuczciwe postanowienia jest dopuszczalny, o ile prowadzi do przywrócenia rzeczywistej równowagi praw i obowiązków stron oraz zapewnia skuteczną ochronę konsumenta. Rozsądny i wyważony - tak prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek ocenił orzeczenie TSUE, zaznaczając, że dotyczy to wąskiego grona przypadków.

Orzeczenie zostało zainicjowany pytaniem prejudycjalnym Sądu Okręgowego w Warszawie. Postępowanie przed krajowym sądem dotyczy kredytu hipotecznego zawartego w 2007 r., który pierwotnie został udzielony w złotych. Na mocy aneksu z 2008 r. kredyt został przewalutowany na franki szwajcarskie, co wiązało się m.in. ze zmianą zasad oprocentowania oraz wydłużeniem okresu spłaty.

W 2022 r. kredytobiorczyni zakwestionowała ważność postanowień aneksu, wskazując, że całość ryzyka kursowego została przerzucona na konsumenta. Domaga się ona uznania, że klauzule indeksacyjne jej nie wiążą, ewentualnie stwierdzenia nieważności całej umowy.

Sąd krajowy zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy unieważnienie aneksu ze względu na zawarte w nim nieuczciwe warunki powinno skutkować przywróceniem pierwotnych warunków umowy kredytu, które aneks zmienił.

Trybunał orzekł, że zgodnie z unijnym prawem nieuczciwe postanowienia należy co do zasady traktować tak, jakby nigdy nie istniały. Oznacza to konieczność przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej konsumenta sprzed ich zastosowania.

TSUE zastrzegł jednak, że rozwiązanie to nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji konsumenta ani osłabienia odstraszającego efektu dyrektywy wobec przedsiębiorców stosujących nieuczciwe klauzule.

Trybunał podkreślił, że ryzyko naruszenia ochrony konsumenta występuje w szczególności wtedy, gdy powrót do pierwotnej umowy przynosi korzyści przedsiębiorcy kosztem konsumenta lub prowadzi do negatywnych skutków dla tego ostatniego. W konsekwencji TSUE orzekł, że przywrócenie pierwotnych warunków umowy jest możliwe tylko pod warunkiem, że sąd krajowy upewni się, iż rozwiązanie to zapewnia rzeczywistą równowagę praw i obowiązków stron.

Prezes ZBP: wyrok TSUE rozsądny i wyważony

Prezes ZBP Tadeusz Białek powiedział PAP, że kwestia ta dotyczy pojedynczych przypadków, gdyż nie zawierano dużej liczby takich aneksów.

TSUE nie podważył pierwotnej umowy, choć takie nadzieje miały polskie kancelarie prawne. Te nadzieje legły w gruzach, a wbrew oczekiwaniom pełnomocniczki kredytobiorcy wyrok nie okazał się przełomowy. Zgodnie z orzeczeniem, nieważność aneksu „nie zaraża” pierwotnej umowy, ona pozostaje w mocy - podkreślił.

Jak dodał, TSUE wskazał kilka okoliczności, które przez sąd krajowy powinny być badane przy podjęciu indywidualnej decyzji dotyczącej konkretnej umowy. - Trybunał generalnie opowiedział się za ważnością pierwotnych umów, ale podał pewne warunki, które sąd powinien brać pod uwagę przy ocenie każdej sytuacji indywidualnie - podkreślił.

To rozsądny, wyważony wyrok. Jest też kontynuacją dość rozsądnego podejścia TSUE do kredytów walutowych w ostatnim czasie - podsumował Białek.

Jego zdaniem TSUE dostrzega również, iż jego autorytet w ostatnim czasie jest nadużywany.

„W mojej ocenie, Trybunał zaczyna dostrzegać, że jego autorytet jest instrumentalnie wykorzystywany do działań mających na celu jedynie maksymalizację zysków kancelarii prawnych, które chciałyby - manipulując i nadinterpretując orzeczenia TSUE - tworzyć sobie nowe portfolio spraw wykorzystując jego orzeczenia do własnego marketingu. TSUE - w mojej ocenie - zaczął to od pewnego czasu dostrzegać” - przekonywał Białek.

»» O orzeczeniach TSUE w sprawach kredytów czytaj tutaj:

Banki po wyrokach TSUE. Zmiana umów, czy nowa fala pozwów?

Przełomowy wyrok TSUE: banki nie mogą naliczać odsetek od ubezpieczeń i opłat

Adwokat: wyrok TSUE nie wyklucza dalszego kwestionowania całej umowy kredytu

Mecenas Karolina Pilawska, która reprezentuje konsumentów w sporach z bankami oceniła, że wyrok TSUE odnosi się do modelu, który w praktyce rynkowej był przedstawiany jako korzystny dla kredytobiorców. „W rzeczywistości prowadził jednak do przeniesienia konsumenta z kredytu złotowego na konstrukcję obarczoną ryzykiem kursowym. To sprawia, że mamy dziś do czynienia z grupą kredytobiorców, która została wprowadzona w ryzyko walutowe wtórnie i która w wielu przypadkach poniosła szczególnie dotkliwe konsekwencje” - stwierdziła Pilawska w komentarzu przesłanym PAP.

Jej zdaniem TSUE potwierdził, że warunek umowny uznany za nieuczciwy należy traktować tak, jakby nigdy nie istniał, a więc nie może on wywoływać skutków wobec konsumenta. „W konsekwencji sąd krajowy powinien co do zasady dążyć do przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej, w jakiej konsument znajdowałby się, gdyby dany warunek nie został wprowadzony” - dodała adwokat.

Zwróciła uwagę, że Trybunał dopuścił możliwość powrotu do pierwotnych warunków umowy, sprzed zawarcia aneksu. Zastrzegła, że jednocześnie wyraźnie zaznaczył, iż rozwiązanie to nie ma charakteru automatycznego. „Sąd krajowy ma obowiązek ocenić, czy takie przywrócenie rzeczywiście prowadzi do przywrócenia równowagi stron oraz zapewnia skuteczną ochronę konsumenta (…). Trybunał podkreślił również, że przyjęte rozwiązania nie mogą podważać skuteczności ochrony konsumenckiej ani niwelować odstraszającego celu dyrektywy” - stwierdziła Pilawska.

„Kluczowe znaczenie ma jednak to, że wyrok nie wyklucza możliwości dalszego kwestionowania całej umowy kredytu, również w jej pierwotnym brzmieniu. Oznacza to, że nawet w przypadku powrotu do kredytu złotowego sprzed aneksu, możliwe pozostaje badanie tej umowy pod kątem zgodności z prawem” - uważa mec. Pilawska.

Łukasz Osiński (PAP), PAP, oprac. sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Minister spuszcza fiskusa ze smyczy. Będą szukać „nadmiarowych zysków”

„Polacy nie mają tu żadnych praw, w tym prawa do leczenia”

»»Zgoda TSUE na „darmowy” kredyt? – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24