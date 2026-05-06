Niemcy puchną z dumy: są liderem produkcji amunicji

Szef Rheinmetallu Armin Papperger powiedział, że Niemcy produkują obecnie więcej amunicji niż jakikolwiek inny kraj - podał portal T-online. Koncern zwiększył produkcję pocisków artyleryjskich do 1,1 mln rocznie; według danych z lutego b.r. produkcja amerykańska przekraczała 600 tys. rocznie.

Papperger powiedział podczas spotkania hamburskiego Klubu Dziennikarzy Gospodarczych, że Rheinmetall ponad czterokrotnie zwiększył roczną produkcję amunicji średniego kalibru, a produkcję pocisków artyleryjskich podniósł z 70 tys. do 1,1 mln sztuk rocznie.

Niemiecki koncern zbrojeniowy sukcesywnie zwiększa produkcję amunicji od 2022 roku, czyli od początku pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Jak wyjaśnił Papperger, szczególnie duże jest obecnie zapotrzebowanie na pociski artyleryjskie, zwłaszcza kalibru 155 mm, szeroko używane w państwach NATO i masowo zużywane na froncie ukraińskim.

Niemcy produkują więcej amunicji niż USA

Jak zwracają uwagę niemieckie media, Rheinmetall produkuje obecnie prawdopodobnie więcej pocisków artyleryjskich niż Stany Zjednoczone. Według danych przedstawionych Kongresowi USA w lutym 2026 roku amerykańska produkcja pocisków kalibru 155 mm przekraczała 50 tys. miesięcznie, czyli ponad 600 tys. rocznie. Jak podkreślono, celem USA jest produkcja 100 tys. pocisków miesięcznie.

Rheinmetall należy do największych producentów amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Otwarty w sierpniu 2025 roku zakład koncernu w Unterluess w Dolnej Saksonii ma po osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej stać się największą fabryką amunicji w Europie.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius chce uczynić Bundeswehrę „najsilniejszą armią konwencjonalną w Europie”. Przedstawił w kwietniu pierwszą strategię wojskową Bundeswehry, która zakłada rozwój i zwiększenie liczebności armii do co najmniej 460 tys. żołnierzy i stanowi odpowiedź na rosnące zagrożenie atakiem Rosji na państwa NATO.

Niemcy pozostają też jednym z najważniejszych politycznych i wojskowych sojuszników Ukrainy. Według danych rządu w Berlinie od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r. przekazały Kijowowi co najmniej 39 mld euro pomocy cywilnej i ok. 55 mld euro wsparcia wojskowego, a w budżecie na 2026 r. zapisano na ten cel kolejne 11,5 mld euro.

Z kolei wsparcie USA dla Ukrainy gwałtownie spadło w porównaniu z początkiem pełnoskalowej wojny. Jak wyliczył Kiloński Instytut Gospodarki Światowej w 2022 roku łączne amerykańskie alokacje wynosiły około 35 mld euro, w tym około 21 mld euro pomocy wojskowej, podczas gdy w 2025 roku było to około 0,5 mld euro. W tym samym czasie Europa zwiększyła znaczące swoje wsparcie dla Ukrainy.

Z Monachium Iwona Weidmann (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polacy masowo wybierają gotówkę z banku. Istotne powody

Elon Musk: Nie martwcie się o emeryturę za 10 lat

Spór celny Brukseli z Waszyngtonem. 15 mld euro na szali

»»Polska głosem Trójmorza na G20 – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24