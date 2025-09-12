Brytyjska technologia w produkcji kluczowej amunicji

Polska Grupa Zbrojeniowa i brytyjski koncern BAE Systems podpisały w piątek umowę, na mocy której BAE m.in. dostarczy polskiej zbrojeniówce technologie potrzebne do produkcji nowoczesnej amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm.

Umowa podpisana została w siedzibie spółki Dezamet, czyli jednego z producentów amunicji w ramach PGZ.

155 mm to podstawowy kaliber artylerii państw NATO

Radykalne zwiększenie produkcji amunicji kalibru 155 mm - czyli podstawowego kalibru artylerii państw NATO, potrzebnego m.in. do armatohaubic Krab i K9 - to obecnie kluczowe zadanie polskiej zbrojeniówki, związane m.in. z obserwacjami dotyczącego olbrzymiego zużycia tego typu amunicji podczas walk w Ukrainie.

Zwiększeniu produkcji amunicji ma służyć zbudowanie trzech nowych fabryk, w które zainwestują kluczowi producenci z Polskiej Grupy Zbrojeniowej - w tym Nitro-Chem, ale także MESKO, Dezamet i Gamrat. Pod koniec zeszłego roku przyjęta została specjalna ustawa, na mocy której spółki zbrojeniowe mogą otrzymać łącznie 3 mld zł z pieniędzy MON na tego typu inwestycje.

By produkować amunicję artyleryjską natowskiego kalibru potrzebny jest także dostęp do odpowiednich technologii, których polskie firmy obecnie nie mogą zapewnić zagraniczni partnerzy posiadający doświadczenie w tej branży.

PAP

