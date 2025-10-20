Licznik elektromobilności: we wrześniu 112 478 e-aut

Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 89 proc. r/r do 60 446 pojazdów w okresie styczeń-wrzesień 2025 r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wzrosła o 88,3 proc. do 30 606 szt., a hybryd plug-in o 89 proc. do 29 840 szt.

Według danych z końca września 2025 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 112 478 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Przez trzy kwartały br. ich liczba zwiększyła się o 32 452 szt., czyli o 82 proc. r/r.

„Pod koniec września 2025 r. po polskich drogach jeździły 202 593 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 102 567 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 100 026 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 9 911 szt. Stale rośnie flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec września składała się z 27 083 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 1 194 549 szt.” - czytamy w komunikacie.

Park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do 1 647 szt. (z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 1 539 szt., zaś wodorowe - 108 szt.), wskazano również.

W Polsce są 11 173 ogólnodostępne punkty ładowania e-aut

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec września 2025 r. w Polsce funkcjonowały 11 173 ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych. 35 proc. z nich stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 65 proc. - wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Zmiana formuły programu „NaszEauto”

„Najważniejszą informacją w tym miesiącu jest ogłoszenie zmiany formuły programu ‘NaszEauto’. Niestety, według zapowiedzi strony rządowej, może być to ostatni program wsparcia. Pozostaje mieć nadzieję, że w najbliższych latach znajdą się jednak środki na wsparcie rynku pojazdów zeroemisyjnych, bo jak wskazuje doświadczenie innych krajów jest to obszar, gdzie dofinansowanie rządowe lub wprowadzenie przepisów zniechęcających do kupowania samochodów spalinowych np. przez firmy, jest kluczowe dla rozwoju rynku pojazdów niskoemisyjnych. Bardzo dobrze, że autorzy zmian wsłuchali się w głos branży i poprawki uwzględniły większość uwag zgłaszanych przez wszystkich graczy rynku - w tym PZPM. Teraz należy się zastanowić, w jaki sposób po zakończeniu dofinansowania, można będzie wspierać tę część rynku, aby nie nastąpił tu raptowny spadek rejestracji” - powiedział prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w materiale.

„Po apelu ze strony PSNM NFOŚiGW zdecydował się wycofać z propozycji wykluczenia ze wsparcia z programu ‘NaszEauto’ samochodów, od których został naliczony podatek celny. W naszej opinii taki zapis ograniczyłby pozytywne skutki rynkowe dopłat. Zmiany ostatecznie wdrożone w programie ‘NaszEauto’ generalnie oceniamy pozytywnie. Jednak objęcie wsparciem dodatkowych kategorii pojazdów oraz rozszerzenie katalogu beneficjentów przy jednoczesnym obniżeniu budżetu do ok. 1,2 mld zł spowodują, że środki przeznaczone na dofinansowanie wyczerpią się prawdopodobnie na długo przed oficjalnym terminem końcowym składania wniosków tj. 30 kwietnia 2026 r. Zwłaszcza, że na obecnym etapie wykorzystano już prawie 50 proc. obecnej alokacji, a pod koniec roku co do zasady odnotowujemy zwiększony popyt na nowe pojazdy” - dodał dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jan Wiśniewski.

PZPM jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 50 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), wcześniej Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

