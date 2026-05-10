Niemcy wykupują w Polsce mieszkania na wynajem

Tysiące mieszkań w dużych polskich miastach przechodzą w obce ręce. Najwięksi zagraniczni gracze sektora nieruchomości rozpoczęli właśnie tworzenie nad Wisłą potężnych imperiów najmu. Sprzyjają im wciąż rosnące ceny i coraz trudniejszy dostęp do kredytów. Połączenie tych czynników może skazać lwią część polskich rodzin na wieloletnie wynajmowanie dachu nad głową.

Polski rynek nieruchomości stał się jednym z głównych celów zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Niemiecki TAG Immobilien, po przejęciu dewelopera Robyg, kontroluje już około 3,5 tys. mieszkań w największych miastach, m.in. w Warszawie i Wrocławiu. To jednak dopiero początek ekspansji. Spółka powiązana z grupą TAG przejęła również 5 tys. lokali Resi4Rent, umacniając pozycję na rynku najmu instytucjonalnego.

Zmieniamy się w kraj najemców?

Dziś aż 87 proc. naszych rodaków mieszka „na własnych śmieciach”, ale rynek szybko się zmienia. Coraz mniej osób stać na zakup mieszkania, a wysokie ceny i drogie kredyty odsuwają decyzję o własnym lokum na bliżej nieokreśloną przyszłość. Jednocześnie rośnie grupa mobilnych pracowników, którzy częściej wybierają wynajem zamiast zadłużania się na wiele lat. Wszystko to tworzy idealne warunki dla funduszy wykupujących całe osiedla pod wynajem.

Czynsze rosną, inwestorzy zacierają ręce

Najdrożej jest w Warszawie, gdzie najem kosztuje średnio 79 zł za metr kwadratowy. Niewiele tańszy okazuje się Gdańsk, gdzie stawki sięgają 66 zł za metr. Prognozy dalszego wzrostu rynku przyciągają kolejnych inwestorów, których nie odstraszają ani napięcia polityczne, ani wojna za wschodnią granicą. Rynek mieszkaniowy zaczyna być postrzegany jako stabilne źródło ogromnych zysków.

Powtórka scenariusza z Berlina?

Pojawiają się uzasadnione obawy, że Polska może powtórzyć scenariusz znany z Berlina, gdzie znaczną część rynku najmu kontrolują wielkie firmy i fundusze. W efekcie czynsze rosną szybciej niż zarobki, a dostęp do mieszkań staje się dla zwykłych zjadaczy chleba coraz trudniejszy. W Polsce nadal brakuje mechanizmów ograniczających masowy wykup lokali przez zagraniczny kapitał, co może jeszcze bardziej napędzić spiralę cen i uzależnić rynek od wielkich graczy.

Grzegorz Szafraniec; źródło: na postawie Businessinsider.com.pl

