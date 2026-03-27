Polaku, będziesz mieszkał u Niemca. Niemcy hurtowo kupują w Polsce osiedla

Niemcy wykupują osiedla w Polsce. „Będziesz mieszkał u Niemca” a zyski z wynajmu popłyną do niemieckich kieszeni. Donald Tusk spłaca swój dług?

Niemcy przejmują w polskie osiedla

Niemiecki gigant TAG Immobilien wykupił ponad 5,3 tys. mieszkań w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, płacąc ponad 2,4 miliarda złotych.

Firma zapowiada dalsze inwestycje, zarabiając 68 mln euro na sprzedaży mieszkań w 2025 roku, a jej wyniki z najmu wzrosły o 3,4 proc.

Wymieniona transakcja, tonajwiększa transakcja na polskim rynku nieruchomości w historii.

Nie tylko TAG Immobilien

TAG Immobilien to tylko jeden z zagranicznych graczy w Polsce.

- Heimstaden Bostad, szwedzko-niemiecka firma, sprzedaje część mieszkań, ale dominuje w wynajmie w Warszawie i Krakowie.

- Trei Real Estate buduje całe osiedla, a ich obecność w Poznaniu i Warszawie rośnie.

- Vonovia, największy niemiecki operator mieszkaniowy, zapowiada inwestycje w Polsce.

Zyski osiągnięte na Polakach

Trei Real Estate za 2024 rok odnotowało przychody w wysokości 240,7 mln PLN, a zysk netto wyniósł 80,9 mln PLN. Firma sprzedaje parki handlowe Vendo Park, a w 2025 roku sprzedała 36 takich obiektów za 300 mln EUR.

wPolsce24, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kryzys naftowy staje się bolesnym faktem

Koniec worków na bioodpady! Latem smród będzie nieznośny

Tusk i Trzaskowski ograni w Brukseli

»»KSeF dla małych firm nieodwołalnie od 1 kwietnia – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24