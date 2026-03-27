Polaku, będziesz mieszkał u Niemca. Niemcy hurtowo kupują w Polsce osiedla
Niemcy wykupują osiedla w Polsce. „Będziesz mieszkał u Niemca” a zyski z wynajmu popłyną do niemieckich kieszeni. Donald Tusk spłaca swój dług?
Niemcy przejmują w polskie osiedla
Niemiecki gigant TAG Immobilien wykupił ponad 5,3 tys. mieszkań w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, płacąc ponad 2,4 miliarda złotych.
Firma zapowiada dalsze inwestycje, zarabiając 68 mln euro na sprzedaży mieszkań w 2025 roku, a jej wyniki z najmu wzrosły o 3,4 proc.
Wymieniona transakcja, tonajwiększa transakcja na polskim rynku nieruchomości w historii.
Nie tylko TAG Immobilien
TAG Immobilien to tylko jeden z zagranicznych graczy w Polsce.
- Heimstaden Bostad, szwedzko-niemiecka firma, sprzedaje część mieszkań, ale dominuje w wynajmie w Warszawie i Krakowie.
- Trei Real Estate buduje całe osiedla, a ich obecność w Poznaniu i Warszawie rośnie.
- Vonovia, największy niemiecki operator mieszkaniowy, zapowiada inwestycje w Polsce.
Zyski osiągnięte na Polakach
Trei Real Estate za 2024 rok odnotowało przychody w wysokości 240,7 mln PLN, a zysk netto wyniósł 80,9 mln PLN. Firma sprzedaje parki handlowe Vendo Park, a w 2025 roku sprzedała 36 takich obiektów za 300 mln EUR.
wPolsce24, jb
