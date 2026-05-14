Kluczowa tłocznia gazu Gaz-System. Kto na niej skorzysta?

Nowa tłocznia gazu, która zwiększy możliwości przesyłu gazu z terminalu LNG w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe do centralnej i wschodniej Polski, powstaje w Zębowie w gminie Lwówek (Wielkopolskie). Zakończenie prac jest planowane na początku 2028 roku.

Koszt projektu przekracza 892 mln zł. Jego realizacja ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz stworzyć lepsze warunki techniczne dla funkcjonowania rynku gazu w tej części Europy.

Nowa tłocznia zwiększy przepustowość ponad 800-kilometrowej trasy przesyłowej, łączącej północne punkty wejścia do systemu z zachodnią i południowo-wschodnią granicą kraju oraz krajowymi magazynami gazu.

Instalacja zostanie wyposażona w trzy agregaty sprężarkowe o łącznej mocy 24 MW. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie również istniejący węzeł gazu Lwówek. Będzie on współpracował z nową tłocznią i zwiększy efektywność wykorzystania krajowego systemu przesyłowego.

ZDJECIE PRZEDSTAWIA TŁOCZNIĘ GAZU GAZ-SYSTEM NA OPOLSZCZYŹNIE / autor: materiały prasowe Gaz-System

W rejonie Lwówka krzyżują się kluczowe gazociągi

Ministerstwo Energii przekazało w komunikacie, że lokalizacja tłoczni ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania systemu przesyłowego w Polsce. W rejonie Lwówka krzyżują się kluczowe gazociągi, w tym połączenie Goleniów – Lwówek, którym przesyłany jest gaz z terminalu LNG w Świnoujściu i Baltic Pipe, oraz odcinek Lwówek – Odolanów. Są one częścią korytarza północ-południe, który wzmacnia stabilność dostaw i wspiera dywersyfikację kierunków pozyskania gazu dla Polski oraz regionu.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. uzyskał dla projektu „Budowa Tłoczni Gazu Lwówek” dofinansowanie w kwocie 559 mln zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

PAP, sek

