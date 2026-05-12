Patriotyczna moneta NBP ze srebra

Od środy 13 maja będą dostępne w sprzedaży srebrne monety kolekcjonerskie „Polska wspólnota narodowa” z serii „W Polskę wierzę” – informuje Narodowy Bank Polski.

Moneta o nominale 10 zł jest wykonana ze srebra o próbie Ag 925 z zastosowaniem druku UV, ma średnicę 32,00 milimetry i masę 14,14 grama. Jej nakład wynosi do 8 000 sztuk i będzie można ja nabyć w cenie 370 zł

Rewers monety „Polska wspólnota narodowa” / autor: materiały prasowe NBP

Na rewersie monety widnieją pierwsze wersy polskiego hymnu oraz półkoliście napis „Polska wspólnota narodowa”. Wokół zaprezentowano stylizowane na dziecięcy rysunek postaci dziewcząt i chłopców ubranych w stroje o barwach narodowych.

Awers monety „Polska wspólnota narodowa” / autor: materiały prasowe NBP

Na awersie umieszczono postaci w stylizowanych polskich strojach ludowych, wstęgę o biało-czerwonych barwach, a także symbole narodowe, religijne i kulturowe, przedstawione w stylistyce rysunku.

Polacy tworzyli i tworzą autentyczną wspólnotę narodową, której początki, jako wspólnoty etnicznej, sięgają końca pierwszego tysiąclecia po narodzeniu Chrystusa. Łączą nas język i terytorium, wspólne dzieje, które określają naszą tożsamość, a przede wszystkim łączy nas kultura. (…) Naród polski jest żywą wspólnotą. Do naszych cech należą – doceniane na świecie – polska gościnność i przywiązanie do wartości rodzinnych. Jednocześnie umiemy się adaptować do warunków dziejowych, które nauczyły nas wytrwałości, nieulegania rozpaczy i pielęgnowania polskości, mimo rozproszenia rodaków po wszystkich kontynentach.Tak długo jak będziemy zdolni pielęgnować w naszej świadomości dzieje ojczyste i będziemy chcieli dbać o własne dziedzictwo, tak długo będziemy trwać we wspólnocie narodowych wartości i dawać innym powody, by szanowali naszą oryginalność, kulturę, a przez to każdą Polkę i każdego Polaka - napisano w materiałach NBP , związanych z emisją monety

Źródło: materiały prasowe NBP, oprac. Sek

