"Zatkało kakao" . Tusk znowu zaskakuje poziomem rozmowy

„Zatkało kakao” – tak premier Donald Tusk skomentował reakcję Prawa i Sprawiedliwości na zwycięstwo Petera Magyara, lidera partii TISZA.

Premier Donald Tusk ponownie zaatakował Prawo i Sprawiedliwość podczas swojej wizyty w Korei Południowej, wskazując w szczególności na prezydenta Karola Nawrockiego.

„Jak obserwuję, co się dzieje, czy to w Internecie, czy w mediach, najwyraźniej „zatkało kakao”. Nie ma ich. Dostali naprawdę bardzo mocny cios, na co zasłużyli. Mówię zarówno o Nawrockim, jak i o PiS” – powiedział premier podczas konferencji prasowej. Dodał, że „dla takich rzeczy nie ma wybaczenia”.

