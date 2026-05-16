Robert Lewandowski zdecydował: pa, pa, Barca!

Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu odejdzie z Barcelony - ogłosił piłkarz na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski bronił barw tego klubu od 2022 roku.

„Po czterech latach pełnych wyzwań czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. Trzy tytuły mistrzowskie w cztery sezony” – napisał 37-letni Polak.

Do Barcelony Lewandowski przeniósł się przed rozpoczęciem sezonu 2022/23 z Bayernu Monachium za 45 milionów euro (plus pięć milionów w możliwych bonusach). Było to niedługo po tym, jak po raz ósmy został mistrzem Niemiec, a po raz siódmy królem strzelców Bundesligi.

Był najskuteczniejszym piłkarzem mistrza Hiszpanii

Już w pierwszym sezonie był najskuteczniejszym piłkarzem hiszpańskiej ekstraklasy z 23 golami. Z czasem jego forma spadała, ale i tak przyczynił się do zdobycia przez klubu łącznie siedmiu trofeów: trzech tytułów mistrza kraju, Pucharu oraz trzech Superpucharów Hiszpanii.

„Dziękuję wszystkim, których poznałem w ciągu tych czterech pięknych lat. Szczególne podziękowania dla prezesa Laporty, który dał mi szansę przeżycia tego niewiarygodnego etapu mojej kariery. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce. Visca el Barça. Visca Catalunya” - zakończył wpis Lewandowski.

Trener: „Praca z nim to przywilej”

O Polaku w samych superlatywach wypowiadał się trener „Dumy Katalonii” Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec na sobotniej konferencji prasowej potwierdził, że rozmawiał z piłkarzem, który spotkał się też z całą drużyną i pożegnał się z nią.

„Praca z nim to przywilej. Jest profesjonalistą, każdego dnia pracuje na najwyższym poziomie i wyciska ze swojego organizmu wszystko, co może. To przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Dlatego nadal jest na tak wysokim poziomie. Skoro chciał coś zmienić, to dobrze i dla niego, i dla zespołu, bo będziemy mogli go trochę przebudować. To fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz” - powiedział Flick.

Według danych serwisu Transfermarkt, Lewandowski rozegrał w Barcelonie 191 meczów o stawkę, w których zdobył 119 bramek.

„Przybył jako gwiazda. Odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramką, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach. Culer na zawsze” - napisano na koncie Barcelony na platformie X.

W ostatnich miesiącach rola Polaka w drużynie była coraz skromniejsza. W tym sezonie w ekstraklasie od pierwszej minuty zagrał tylko 15 razy, do tego 14-krotnie wchodził z ławki. W tych 29 występach zdobył 13 bramek.

Lewandowski nie ogłosił na razie, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Media łączyły go z Arabią Saudyjską, USA lub jedną ze słabszych lig w Europie.

Robert Lewandowski w jednym z ostatnich występów w barwach FC Barcelona, / autor: PAP/EPA/ADRIAN RUIZ-HIERRO

Siedem trofeów w ciągu czterech lat i 119 bramek w 191 oficjalnych występach

Lewandowski był piłkarzem „Dumy Katalonii” od początku sezonu 2022/23. Przechodził do niej z Bayernu Monachium, wciąż u szczytu formy, jako m.in. ośmiokrotny mistrz Niemiec. Niedługo przed zmianą barw po raz piąty z rzędu, a siódmy ogólnie został królem strzelców niemieckiej ekstraklasy i po raz drugi triumfował w plebiscycie FIFA The Best na najlepszego piłkarza roku na świecie. Miał wówczas 33 lata.

Choć w pierwszym El Clasico (nie licząc towarzyskiego, przed sezonem), czyli meczu z Realem Madryt, w październiku 2022 roku, miał tylko asystę i musiał pogodzić się z porażką 1:3, już dwa miesiące później w Rijadzie zdobył jedną z bramek i pomógł Barcelonie pokonać odwiecznego rywala w finale Superpucharu Hiszpanii 3:1. Było to pierwsze trofeum Polaka w nowych barwach.

Łącznie zdobył ich siedem: trzy mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary i jeden Puchar Króla.

Według danych serwisu Transfermarkt, w barwach Barcelony rozegrał 191 oficjalnych spotkań: 132 w hiszpańskiej ekstraklasie, 38 w Lidze Mistrzów, 12 w Pucharze Hiszpanii, siedem w Superpucharze Hiszpanii i dwa w Lidze Europy. Zdobył łącznie 119 bramek, co daje średnią 0,62 na mecz.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tusk odpowiada „nie” na prośbę prezesa NBP

Tak oszukują nieuczciwi sprzedawcy truskawek

Skandal! Bruksela blokuje nasz terminal zbożowy

»»Złe prognozy dla portfeli – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24