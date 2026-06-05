Koniec wojny w Ukrainie? Putin: "Dzięki Bogu, że wszystko się skończyło"

Władimir Putin odniósł się do propozycji zakończenia wojny na Ukrainie. Prezydent Rosji powiedział, jakie słowa chciałby wypowiedzieć w dniu zakończenia wojny.

Jeśli jednak kiedyś dojdziemy do podpisania dokumentów, sądzę, że jeśli istnieje chęć zakończenia konfliktu zbrojnego na drodze pokojowej - a Rosja taką chęć ma - to znajdziemy osoby, które powinny podpisać odpowiedni dokument- odparł. Jeśli chodzi o to, co moglibyśmy sobie powiedzieć, gdybyśmy doszli do zakończenia konfliktu, to przynajmniej można by i trzeba by powiedzieć: dzięki Bogu, że wszystko się skończyło - dodał Putin.

Wypowiedź padła jako odpowiedź na trwające dyskusje na temat porozumienia kończącego wojnę Rosji w Ukrainie.

Zełenski publikuje list otwarty do Władimira Putina

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w czwartek wieczorem list otwarty do Władimira Putina, w którym zaproponował przywódcy Rosji zakończenie wojny. Wojna „w końcu przestaje się podobać Rosjanom” – ocenił. Zaproponował też Putinowi spotkanie.

Proponuję spotkanie

Ukraina proponuje zakończenie tej wojny w formacie między wami a nami. Proponuję panu spotkanie

– napisał Zełenski na swojej stronie internetowej.

Gotowość do wstrzymania ognia

Ukraina jest gotowa do pełnego wstrzymania ognia – aby wykorzystać czas, kiedy będą trwały negocjacje

– zapewnił ukraiński prezydent.

Treść listu

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa zna treść listu Zełenskiego, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie.

Zełenski napisał w swoim liście do Putina, że w czasie, kiedy ponad 26 lat temu obejmował on władzę w Rosji, wielu ludzi w Ukrainie odnosiło się do niego pozytywnie.

Dziś zdecydowana większość Ukraińców pozytywnie ocenia fakt, że nasze drony dalekiego zasięgu pojawiły się na otwarciu pańskiego forum w Petersburgu, pokonując odległość ponad 1000 kilometrów. Jak pan dobrze wie, nie jest to granica naszych możliwości

– ostrzegł Zełenski, odnosząc się do odbywającego się w Petersburgu Międzynarodowego Forum Ekonomicznego.

26 lat władzy Putina: prawie połowa prowadząc wojnę przeciwko Ukrainie

Prezydent Ukrainy uznał, że 26 lat rządów Putina doprowadziło do całkowitej zmiany relacji Kijowa z Moskwą.

Od rozmów o wymianie handlowej i innych sprawach cywilnych nasze narody przeszły do rozmów wyłącznie o trafieniach i stratach. Prawie połowę z tych 26 lat u władzy w Rosji spędził pan, prowadząc wojnę przeciwko Ukrainie

– zaznaczył.

Zełenski ocenił, że wojna Putina przeciwko Ukrainie nie ma „rzeczywistego powodu” i „tak właśnie zapamięta ją historia”.

Często słyszymy, że wojna panu odpowiada. Oczywiście nie wtedy, gdy chodzi o bezpieczeństwo pańskiej rezydencji na Wałdaju czy parady w Moskwie. Własne życie jest dla pana najbardziej cenne

– napisał.

Ta wojna nie podoba się Rosjanom

Zwrócił uwagę, że Rosjanom ta wojna coraz mniej odpowiada. Podkreślił, że odczuwają oni skutki ukraińskich ataków dronowych, niedoboru paliwa do samochodów i mobilizacji.

Pańskie zasoby wyraźnie się kurczą. Nie będzie pan miał dość pieniędzy ani siły politycznej, by dalej kupować lojalność Rosjan, tak jak robił to pan przez 26 lat. Zrobimy wszystko, aby świat o to zadbał

– ostrzegł Zełenski.

Starty Rosjan w ostatnim miesiącu: 30 tys. zabitych, upadająca gospodarka

Wczoraj otrzymałem raport o stratach pańskiej armii na froncie w Ukrainie w maju. To ponownie ponad 30 tys. zabitych i ciężko rannych rosyjskich żołnierzy. Utrzymujemy taki wskaźnik co miesiąc, a każdą pańską stratę mamy udokumentowaną materiałem wideo – nie są to bezpodstawne twierdzenia

– podkreślił ukraiński prezydent.

Wiemy, że 63 proc. pańskich strat na froncie to zabici, a tylko 37 proc. to ranni. W XXI wieku armie nie mogą sobie pozwolić na taki bilans. Udział zabitych będzie dalej rosnąć

– zaznaczył.

„ Wojna była błędem”

Zełenski oświadczył, że wojna Putina przeciwko Ukrainie była błędem. Niech pan nie boi się wyjść z tej wojny – tego właśnie teraz od pana potrzeba. Ukraina zachowuje niepodległość. I zachowa ją. Niezależnie od wszelkich innych prognoz. Zjednoczyliśmy wielu ludzi na świecie w obronie Ukrainy i przeciwko panu. Znaleźliśmy broń i środki finansowe” – uprzedził.

My otrzymujemy wsparcie, pan – sankcje. I tak będzie, dopóki Ukraina nie doczeka się sprawiedliwości, której chcemy i którą można osiągnąć

– napisał prezydent Ukrainy.

USA włączają się do rozmów

Rosyjski przywódca Władimir Putin powiedział w czwartek dziennikarzom w Petersburgu, że prezydent USA Donald Trump zwrócił się do Rosji z prośbą o kompromis w sprawie porozumienia pokojowego z Ukrainą, a Moskwa jest skłonna to zgodzić pod warunkiem, że Ukraina zrobi to samo - przekazał Reuters.

Na pytanie, czy zgodziłby się na zawieszenie broni przed rozpoczęciem rozmów Putin stwierdził, że do negocjacji nie jest konieczne przerwanie walk na Ukrainie, na co konsekwentnie naciskał Kijów.

Przełom!

Putin oświadczył, że nie wyklucza podpisania porozumienia pokojowego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Powiedział dziennikarzom, że jeśli dojdzie do porozumienia pokojowego, Rosja podpisze je z prawowitymi przedstawicielami Ukrainy, być może „nawet z Zełenskim”.

Ocenił, że propozycje pokojowe przedstawione przez prezydenta USA Donalda Trumpa mogą stanowić podstawę porozumienia pokojowego z Ukrainą, jednak amerykański prezydent musiałby przekonać do swojej propozycji Kijów. Trump szczerze dąży do rozwiązania konfliktu na Ukrainie

ocenił.

Jesteśmy z pewnością gotowi i chętni do osiągnięcia porozumienia z Ukrainą drogą pokojową. W szczególności, na podstawie ustaleń, które omówiliśmy podczas spotkania z prezydentem Trumpem w Anchorage. Rosja zgadza się na kompromisy, które omawialiśmy w Anchorage. Strona ukraińska również musi się na nie zgodzić. Wtedy konflikt szybko i naturalnie się zakończy

– powiedział Putin.

Jak zauważył Reuters, Putin nie wykazał żadnych oznak zmiany stanowiska, według którego Ukraina musi oddać Rosji kontrolę nad całym Donbasem, co prezydent Wołodymyr Zełenski odrzucił jako równoznaczne z kapitulacją.

Unia Europejska jest bezskuteczna

Zdaniem Putina Unia Europejska mogłaby odegrać pozytywną rolę, przekonując Ukrainę do przyjęcia kompromisowej propozycji pokojowej, lecz Kijów nie jest gotowy do jej zaakceptowania.

Rosyjski przywódca stwierdził, że Rosja sprzeciwia się przekształceniu Unii Europejskiej w blok wojskowy. Pomysły takie są dla Moskwy przedmiotem niepokoju - oświadczył.

Powrót Nord Stream

Zapewnił dziennikarzy, że Moskwa jest gotowa wznowić dostawy gazu do Niemiec przez rurociąg Nord Stream. Niemcy muszą jednak podjąć decyzję, czy chcą odbierać rosyjskie paliwo tą drogą - zastrzegł.

Powrót

Putin stwierdził, że zaufanym mediatorem między Europą a Rosją powinien zostać były niemiecki kanclerz Schroeder.

Któż jak nie on?

zapytał Putin.

Schroeder nie jest moimi przyjacielem, jest niemieckim mężem stanu, który ma własne poglądy i jest gotów ich bronić

zaznaczył.

Zastrzegł przy tym, że Moskwa nie chce dyktować Europie kto ma w jej imieniu rozmawiać z Rosją

przekazał Reuters.

Pomysł Schroedera, utrzymującego od lat bliskie relacje z Rosją, jako ewentualnego mediatora w rokowaniach z Europejczykami dotyczącymi zakończenia wojny w Ukrainie odrzuciły kraje europejskie i Ukraina.

Wojna nuklearna?

Putin zapewnił, że Moskwa nie użyła jeszcze hipersonicznego pocisku rakietowego Oriesznik przeciwko Ukrainie w rzeczywistych warunkach bojowych, lecz testowała go jedynie, aby obserwować rezultaty. Dodał, że było to ważne dla podjęcia decyzji o pełnym wykorzystaniu Oriesznika w przyszłości, w tym przeciwko celom miejskim. Pocisk, którego Rosja użyła w ataku na Ukrainę po raz pierwszy w 2024 roku jest zdolny do przenoszenia głowic nuklearnych. Ma zasięg ponad 5 tys. km - przypomniał Reuters.

Puitin: „By dożyć jutra”

Rosyjski przywódca wymijająco odpowiadał na pytanie o to, czy pozostanie u władzy do 2036 roku.

Tylko Bóg wie, czy starczy nam zdrowia – dla mnie, dla was i dla wszystkich tu zgromadzonych, aby dożyć jutra, pojutrza, a tym bardziej aby rozwiązać niektóre ze stojących przed nami zadań, aby osiągnąć cele, które sobie wyznaczyliśmy

powiedział.

Putin, sprawujący urząd prezydenta lub premiera od 1999 roku, powiedział, że konstytucja pozwala mu ponownie kandydować w 2030 roku i sprawować urząd przez kolejną kadencję do 2036 roku, jeśli wygra.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto NBP. Polska awansowała do pierwszej dziesiątki

Już jasne! Niemcy przejmują strategiczny polski biznes

Politycy pokazali, ile mają w portfelu

»»Kaucje jednak z podatkiem PIT? Cyfrowa ofensywa SKOK – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

pap, jb