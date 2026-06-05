Darmowe hulajnogi i kaski. Dla dzieci

Dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS mają szansę na zdobycie darmowych hulajnóg i kasków, a przede wszystkim wartościowej wiedzy z zakresu bezpiecznych zachowań w gospodarstwie rolnym. Każdy uczestnik musi przejść krótki, internetowy kurs bezpieczeństwa. Kasa organizuje tego typu akcję od ośmiu lat pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Kto się kwalifikuje?

Do udziału w konkursie zaproszone są dzieci urodzone w latach 2012-2020, których co najmniej jeden rodzic ubezpieczony jest w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Program kursu obejmuje trzy obszary tematyczne: zwierzęta, siedlisko oraz maszyny i narzędzia wykorzystywane w gospodarstwie. Całość jest atrakcyjna dla dzieci m.in. dzięki animacjom czy interaktywnym zadaniom.

Spośród uczestników, którzy prawidłowo zgłoszą swój udział, w każdym Oddziale Regionalnym KRUS zostaną rozlosowane hulajnogi i profesjonalne kaski ochronne.

Wymóg: należy się zgłosić

Zgłoszenia do udziału w projekcie można przesyłać do 6 listopada. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kasy.

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