Trzaskowski sprowadza do ZOO niemieckie siano

Nie tylko drzewa są sprowadzane z Niemiec do Warszawy. Również siano do warszawskiego ZOO trafia zza granicy. Jak informują dziennikarze Telewizji wPolsce24, decyzję o zakupie siana w Niemczech podjął prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Choć Polska dysponuje rozległymi polami uprawnymi i łąkami, krajowe siano nie jest dobre dla stołecznego ogrodu zoologicznego. W Niemczech natomiast produkt ten można kupić drożej, nie wspierając jednocześnie polskich rolników.

Warszawskie ZOO jako jednostka budżetowa bezpośrednio podlega prezydentowi stolicy i radzie miasta. Dotarliśmy do informacji, że siano z Niemiec zamówione przez Rafała Trzaskowskiego jest w drodze do Warszawy. Z listu przewozowego wynika, że siano zostało załadowane w zachodnich Niemczech nieopodal Kolonii - podaje portal wpolityce.pl

Polska bogata w pola i łąki

Jak wiadomo, siano powstaje głównie z łąk i pastwisk. Według danych GUS, Polska ma około 8–9 mln ha łąk i pastwisk a roczna produkcja siana wynosi przeciętnie ok. 8–10 mln ton siana.

Liczba rolników w Polsce

Według GUS w 2023 r. liczba gospodarstw rolnych w Polsce sięga około 1,2 mln. Nie wszystkie są duże i produkują siano, ale większość gospodarstw rolnych w Polsce posiada łąki lub pastwiska.

Można więc szacunkowo przyjąć, że ok. 1 mln rolników zajmuje się produkcją roślinną i paszową, w tym sianem. Dla stołecznego ratuszu nie jest to powód by wybierać polskich rolników i kupować polskie siano do ZOO.

wpolityce, jb

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