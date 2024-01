PERN rozbuduje bazę paliw w Dębogórzu

Pojemność bazy paliw PERN w Dębogórzu, która przyjmuje produkty dostarczane do Polski drogą morską, powiększy się o 150 tys. metrów sześc. Ruszył przetarg na budowę trzech nowych zbiorników na olej napędowy. Oferty można składać do 14 marca - podała spółka.

Informując w poniedziałek o planowanej inwestycji w Dębogórzu, PERN podkreślił, iż będzie ona realizowana jako „kolejny etap rozbudowy baz paliw spółki”. Jak zaznaczono w komunikacie, baza, która przyjmuje dostawy paliw sprowadzanych do Polski drogą morską, zwiększy swą pojemność o 150 tys. metrów sześc.

„Właśnie ruszył przetarg na budowę trzech nowych zbiorników na olej napędowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą o pojemności 50 tys. metrów sześc. każdy” - ogłosił PERN, odnosząc się do swych planów, obejmujących rozbudowę bazy w Dębogórzu.

Spółka podała, że oferty w ramach tego postępowania można składać do 14 marca.

„Budowa kolejnych zbiorników to odpowiedź spółki na potrzeby rynku i znaczący wzrost zainteresowania świadczonymi usługami” - podkreślił PERN.

Wyjaśnił przy tym, że „nowa infrastruktura pozwoli na przechowywanie zapasów interwencyjnych oraz bardziej elastyczny obrót paliwami”.

PERN przypomniał, że zgodnie z swym planem inwestycyjnym, nakłady na inwestycje rzeczowe w tym roku wyniosą tam prawie 450 mln zł, a na remonty około 90 mln zł.

Spółka zaznaczyła jednocześnie, że w tegorocznych planach „ma łącznie około 400 nowych zadań”, zarówno z planu inwestycyjnego, jak i planu remontów, w tym „kilka kluczowych inwestycji do których zalicza się właśnie rozwój bazy w Dębogórzu”.

Jednocześnie PERN wspomniał, że „jest kluczową spółką, zarządzającą infrastrukturą krytyczną”, która dysponuje w całej Polsce 19. bazami paliwowymi o łącznej pojemności ponad 2,6 mln metrów sześc. oraz 4. bazami ropy naftowej, których pojemność wynosi w sumie ponad 4,1 mln metrów sześc.

PERN z siedzibą w Płocku to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech - Schwedt i Leuna oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

Od kilku lat PERN realizuje „Program Megainwestycji”, czyli priorytetowych przedsięwzięć związanych z zarządzaną infrastrukturą krytyczną, które mają zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Do Grupy PERN należy m.in. Naftoport z siedzibą w Gdańsku (66,67 proc. udziałów) - największy w Polsce terminal przeładunków ropy naftowej i produktów naftowych, które dostarczane są tankowcami.

Ostatnio PERN informował, że w zeszłym roku Naftoport przeładował prawie 37 mln ton ropy naftowej i paliw płynnych, co oznacza wzrost aż o połowę w stosunku do 2022 r., przy czym baza paliw w Dębogórzu w analogicznym okresie przyjęła 3 mln ton oleju napędowego dostarczonego tankowcami do Portu Gdynia, także o połowę więcej niż w 2022 r.

Jak podał PERN, w ubiegłym roku w Naftoporcie przyjęto i obsłużono 471 statków, w porównaniu z 363 tankowcami rok wcześniej, natomiast w bazie paliw w Dębogórzu rozładowano 93 tankowce – o 26 więcej niż rok wcześniej.

„To efekt reorientacji kierunków dostaw surowca i paliw do Polski wywołany toczącą się na Ukrainie wojną i odejściem od rosyjskich węglowodorów, co jest zjawiskiem ogólnoeuropejskim” - wyjaśniła spółka.

PAP