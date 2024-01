PERN zainwestuje w kolejnej bazie paliw

PERN planuje w bazie paliw w Nowej Wsi Wielkiej wybudowanie nowego kolejowego frontu, który umożliwi przyjmowanie produktów naftowych z cystern do zbiorników magazynowych. Powstać ma tam m.in. 21 dwustronnych kolejowych stanowisk rozładunkowych. Trwa przetarg na realizację zadania.

W ogłoszonym postępowaniu „Budowa masowego frontu kolejowego w bazie paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej” oferty można składać do 29 lutego - poinformował PERN w opublikowanej dokumentacji.

Jak podkreśliła spółka, „celem zadania jest wybudowanie nowego kolejowego frontu rozładunkowego umożliwiającego przyjmowanie produktów naftowych z cystern kolejowych do zbiorników magazynowych i budowa torów postojowych do odstawiania cystern po przeprowadzonym rozładunku”.

PERN wyjaśnił, iż w ramach przedsięwzięcia planowana jest m.in. budowa 21 dwustronnych kolejowych stanowisk, umożliwiających jednoczesny rozładunek 30 cystern kolejowych, oraz ich wyposażenie w pełną armaturę rozładunkową. Inwestycja obejmie przy tym rozbiórkę istniejących torów i rozjazdów oraz budowę nowego układu torowego z nowymi rozjazdami i torami postojowymi.

Według spółki, planowana jest też budowa nowej pompowni rozładunkowej oraz rurociągów produktowych od stanowisk rozładunkowych do nowej pompowni paliw, jak również budowa dwóch zbiorników resztkowych o pojemności 100 metrów sześc. każdy dla benzyny i oleju napędowego.

Jak podał w ogłoszeniu PERN, w ramach infrastruktury towarzyszącej przy budowie nowego frontu kolejowego w bazie paliw w Nowej Wsi Wielkiej, powstać ma też m.in. droga dojazdowa wraz z przejazdami kolejowymi oraz plac manewrowy.

PERN z siedzibą w Płocku to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech - Schwedt i Leuna oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

Spółka posiada na terenie kraju 19. baz paliw o łącznej pojemności ponad 2,6 mln metrów sześc. oraz 4. bazy ropy naftowej, których pojemność wynosi w sumie ponad 4,1 mln metrów sześc.

Od kilku lat PERN realizuje „Program Megainwestycji”, czyli priorytetowych przedsięwzięć związanych z zarządzaną infrastrukturą krytyczną, które mają zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wśród przedsięwzięć tych jest m.in. rozbudowa i modernizacja baz paliw, w tym ich pojemności oraz w zakresie infrastruktury kolejowej.

W ostatnim czasie spółka informowała, że w tegorocznych planach „ma łącznie około 400 nowych zadań”, zarówno z planu inwestycyjnego, jak i planu remontów, przy czym przewidywane w tym czasie nakłady na inwestycje rzeczowe mają wynieść tam prawie 450 mln zł, a na remonty około 90 mln zł.

