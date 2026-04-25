Morawiecki: klucz to zbrojeniówka. Czarnek: inwestycje dla Polaków

W sobotę w Warszawie PiS zorganizował konferencję na temat gospodarki i finansów, pod hasłem „Myśląc Polska: Alternatywa 2.0”. Podobną nazwę nosiły również większe konwencje tego ugrupowania, które odbywały się w roku 2025, 2019 i 2015 – przygotowano wówczas m.in. założenia programowe PiS przed wyborami parlamentarnymi. Swoje wystąpienia programowe zaprezentowali prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki i kandydat partii na premiera Przemysław Czarnek - jest to tym samym pierwsze publiczne wydarzenie w ostatnim czasie, w którym wzięli oni udział wspólnie.

Podczas zorganizowanej przez PiS konferencji na temat gospodarki i finansów w Warszawie były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki podkreślił, że należy przebudować polską gospodarkę, która dotychczas - jak mówił - opierała się na m.in. niskich kosztach energii i pracy, tzw. rencie demograficznej czy cudzych technologiach.

Morawiecki: 2 biliony złotych na obronność

Jeśli nie podejdziemy na poważnie do budowania polskiego zasobu w dłuższej perspektywie, to będziemy niestety nie tylko bardzo mocno opóźnieni w rozwoju, ale nie uda nam się w kolejnej dekadzie dalej gonić tych, których gonimy od tysiąca lat - podkreślił.

Morawiecki ocenił, że zdolność Polski do „przesunięcia znacznego zasobu na politykę obronną jest dzisiaj zdecydowanie niewykorzystywana”. Jak mówił, w ciągu najbliższych 10 lat Polska może wydać na obronność około 2 biliony zł, które - podkreślił - „muszą być zaangażowane w polską glebę gospodarczą”.

Jeśli te 2 biliony złotych zaangażujemy w polski prywatny przemysł zbrojeniowy, tylko wtedy naprawdę w dłuższej perspektywie nie będziemy musieli polegać tak mocno na innych – dodał.

Według niego, około 85 proc. budżetu na obronność powinno być wydawane w Polsce.

B. premier podkreślił także duże znaczenie dóbr podwójnego zastosowania. Wśród nich wymienił m.in. sztuczną inteligencję, przemysł satelitarny, produkcję dronów i przemysł antydronowy czy systemy nawigacyjne.

Jako drugą kluczową kwestię gospodarczą Morawiecki wskazał tempo podejmowania decyzji i wprowadzania regulacji, co - jego zdaniem - wpływa na przewagę konkurencyjną poszczególnych państw. Podkreślił, że szybkie reakcje w np. procesach inwestycyjnych mają znaczenie zwłaszcza w konkurencji o wysoko zaawansowane technologie. Wśród propozycji w tym aspekcie Morawiecki wymienił m.in. przyspieszenie regulacyjne poprzez odpowiednie zasady milczącej zgody, wykorzystanie „potężnego zasobu” wydawanego na zamówienia publiczne czy podkreślanie zawartości krajowej jako czynniku decydującego przy przetargach.

Panel na temat finansów i samorządów na konferencji „Myśląc Polska: Alternatywa 2.0”: od lewej Zbigniew Kuźmiuk, Sebastian Skuza, Leszek Skiba i Piotr Patkowski / autor: materiały prasowe PiS / Flickr pisphotostream

Czarnek: decyzje inwestycyjne muszą być nakierowane na dobro Polaka

Konstytucja obowiązuje, decyzje inwestycyjne muszą być nakierowane na dobro Polaka - podkreślił w sobotę. Należy w zmodyfikowany i umiejętny sposób spojrzeć na trzy filary społecznej gospodarki rynkowej, zarysowane w konstytucji - dodał.

Wiceprezes PiS, kandydat partii na premiera Przemysław Czarnek przypomniał, że konstytucja obowiązuje i zgodnie z konstytucyjną zasadą społecznej gospodarki rynkowej, dlatego decyzje inwestycyjne muszą być „nakierowane na dobro Polaka”.

Przemysław Czarnek na konferencji pod hasłem „Myśląc Polska: Alternatywa 2.0” / autor: materiały prasowe PiS / Flickr pisphotostream

Musimy ponownie pomyśleć o tych wszystkich, którzy byli świadkami wielkiego rozwoju gospodarczego naszego państwa i rozwoju również zasobności naszych rodzin w Polsce przez te 8 lat, kiedy rządziliśmy - podkreślił Czarnek.

Według niego, należy wrócić i w sposób zmodyfikowany oraz umiejętny ponownie spojrzeć na „trzy filary” zarysowane w polskiej konstytucji, jako filary społecznej gospodarki rynkowej. Czyli, jak wymieniał - wolność działalności gospodarczej, własność prywatna i podmioty publiczne.

Zapewnił, że jeżeli podmioty publiczne występują wolnym rynku i prowadzą działalność gospodarczą, to robią to tylko tam gdzie to jest „strategicznie konieczne”. Według polityka, są to obszary, których „nie można pozostawić tylko i wyłącznie wolnemu rynkowi” w tym - jak wymienił - wodociągi, kanalizacje, transport publiczny czy zbrojeniówka.

Panel na konferencji „Myśląc Polska: Alternatywa 2.0”: mówi Jadwiga Emilewicz (1L) / autor: materiały prasowe PiS / Flickr pisphotostream

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

