Nawrocki: odebrać Order Biały Wołodymyrowi Zełenskiemu

Prezydent Karol Nawrocki uważa, że prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego. Zaproponował, by było to jednym z punktów posiedzenia Kapituły Orderu, która zbierze się 8 czerwca. To reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek imienia Bohaterów UPA.

8 czerwca odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego - oświadczył prezydent. Dodał, że ostateczna decyzja należy do niego, ale kapituła musi się zebrać.

Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta. Ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc państwu o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca - wyjaśnił prezydent Karol Nawrocki.

Powód?

Wołodymyr Zełenski popełnił poważny błąd, nadając ukraińskiej jednostce wojskowej imię „Bohaterów UPA”, co zostało odebrane jako gloryfikowanie Ukraińskiej Powstańczej Armii – organizacji odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach podczas rzezi wołyńskiej.

Nawrocki mówił, że „gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu do dezinformacji”.

Tak nie buduje się relacji między narodami

Zaznaczył też, że w sensie strategicznym wspieranie Ukrainy w jej oporze przeciwko Rosji i przeciwko „bandycie, którym jest Władimir Putin” jest strategicznym celem Polski, jednak - podkreślił prezydent - „tak nie buduje się relacji między narodami”.

Order Orła Białego przyznał Wołodymyrowi Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.

Wciąż ma mieć order? Komentarz Kierwińskiego

To zła decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, by nazwać brygadę imieniem „Bohaterów UPA”, ale nie chciałbym po niej histerycznych reakcji, bo najważniejsze jest pokonanie rosyjskiego imperializmu - ocenił szef MSWiA Marcin Kierwiński

pap, jb