Alkoholowe wybory Polaków zaskakująco stabilne

Piwo wciąż pozostaje absolutnym faworytem wśród alkoholi kupowanych przez Polaków - wynika z analizy danych portalu panparagon.pl. Choć w debacie publicznej często dominuje obraz „małpek” i mocnych trunków, dane zakupowe pokazują inny obraz rynku - pisze portal wPolsce24.tv

To właśnie piwo od lat zajmuje pierwsze miejsce w alkoholowych wyborach Polaków i najnowsza analiza PanParagon tylko to potwierdza. Wniosek jest wyraźny: to właśnie ten trunek najczęściej trafia do koszyków zakupowych, znacznie częściej niż wódka czy wino - pisze portal wPolsce24.tv.

Piwo pozostaje najbardziej masowym wyborem

W praktyce oznacza to, że choć mocniejsze alkohole są mocno widoczne w dyskusji i reklamach, codzienne zakupy Polaków wyglądają inaczej. To piwo pozostaje najbardziej masowym wyborem, a pozostałe kategorie mają wyraźnie mniejszy udział w sprzedaży detalicznej.

Dane pokazują również, jak wygląda struktura zakupów alkoholu o nietypowej porze – między 5:00 a 11:00. I tutaj nie ma zaskoczenia. Piwo odpowiada aż za 61,37 proc. koszyka zakupowego w godzinach porannych, zdecydowanie dominując nad innymi kategoriami. „Małpki” mają znacznie mniejszy udział, sięgający 8,35 proc., co pokazuje, że choć są obecne, nie stanowią głównego wyboru o tej porze dnia - czytamy w tekście.

Co ciekawe, według danych przedstawionych przez PanParagon drożejący alkohol tylko częściowo wpływa na decyzje zakupowe Polaków. W przypadku standardowego piwa mediana ceny wzrosła w ostatnich trzech latach z 3,65 zł do 4,09 zł, a udział tej kategorii w rynku spadł z 45,41 proc. do 41,35 proc. Widać też wyraźną sezonowość: latem piwo zyskuje na popularności, zimą jego udział maleje, co sugeruje, że zmiany nie wynikają wyłącznie z cen.

Dane pokazują więc, że alkoholowe wybory Polaków pozostają zaskakująco stabilne.

