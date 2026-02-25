KSeF. Czy rząd ukrywa skalę zależności od obcej technologii?

Przez blisko miesiąc Ministerstwo Finansów unikało odpowiedzi na fundamentalne pytania o bezpieczeństwo danych milionów polskich przedsiębiorców. Chodzi o współpracę z zagranicznym gigantem przy systemie KSeF. Gdy po tygodniach zwodzenia resort wreszcie przerwał milczenie, odpowiedź zszokowała redakcję. Czy rząd ukrywa skalę uzależnienia od obcych technologii? – alarmuje portal wPolsce24.tv

System KSeF (Krajowy System e-Faktur) ma być sercem polskiej gospodarki, przez które przepłyną dane o każdej transakcji w kraju.

28 stycznia do Ministerstwa Finansów wpłynęły pytania o współpracę z firmą Imperva, należącą do francuskiej korporacji Thales.

Redakcja wPolsce24 domagała się jasnych wyjaśnień w czterech kluczowych kwestiach:

Czy zagraniczne podmioty mają dostęp do metadanych polskich firm? Dlaczego wybrano akurat Thales i czy szukano polskiego dostawcy? Czy istnieje konflikt z RODO i zasadą suwerenności danych? Czy udział obcych korporacji zwiększa ryzyko cyberataku lub blokady systemu?

Miesiąc „przygotowywania odpowiedzi”

Zamiast merytorycznych wyjaśnień, przez niemal cztery tygodnie odbijaliśmy się od ściany. W dziale prasowym Ministerstwa Finansów słyszeliśmy, iż odpowiedź jest przygotowywana, ale nie da się jej w żaden sposób przyspieszyć, bo to „trudne kwestie wymagające fachowej wiedzy” - relacjonuje portal wPolsce24.tv.

Szokująca odpowiedź resortu: „Nie powiemy, bo to tajemnica”

Ostatecznie Ministerstwo Finansów nadesłało pismo, które zamiast uspokoić nastroje, jedynie dolewa oliwy do ognia. Resort wprost odmówił udzielenia jakichkolwiek szczegółów, zasłaniając się bezpieczeństwem państwa.

Informacje dotyczące architektury technicznej systemów […] oraz szczegóły współpracy z dostawcami nie są publicznie ujawniane” – czytamy w oficjalnym stanowisku MF.

Resort twierdzi, że nie odpowie na pytania, bo… ujawnienie jakichkolwiek detali mogłoby osłabić ochronę systemów IT. Taką odpowiedź uzyskaliśmy niemal po miesiącu od oficjalnego zapytania - pisze portal wPolsce24.tv.

Taka argumentacja budzi jednak uzasadniony niepokój: skoro system jest bezpieczny, dlaczego ministerstwo boi się potwierdzić, że dane nie wyciekają do podmiotów trzecich?

»» Więcej o wątpliwościach wokół KSeF czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Skandal w Ministerstwie Finansów! Miesiąc milczenia, a potem mur. Czy dane polskich firm są bezpieczne w KSeF?

Oprac. Sek

»» O kontrowersjach wokół KSeF czytaj tutaj:

Bierecki walczy o biznes ws. KSeF. Kidawa blokuje

Senator Bierecki: bardzo niepokojące informacje o KSeF

KSeF. Wrogie przejęcie wrażliwych danych z biznesu?

KSeF nie działa. Amatorszczyzna ekipy Tuska

Prof. Witold Modzelewski o KSeF: Absurdu naprawić się nie da

»»Zakaz dla wołowiny z Brazylii – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24