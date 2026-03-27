USA przekazało Iranowi 15-punktowy plan zakończenia wojny

Specjalny wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff potwierdził w czwartek, że USA przekazały Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowy plan zakończenia wojny. Prezydent USA Donald Trump przekonywał, że Iran „błaga” o porozumienie, lecz wyraził wątpliwości, czy uda się je osiągnąć.

Mogę dziś poinformować, że wraz z zespołem ds. polityki zagranicznej przedstawiliśmy 15-punktową listę działań, która stanowi ramy porozumienia pokojowego. Została ona przesłana do rządu Pakistanu, który pełni rolę mediatora, co zaowocowało silnym i pozytywnym przekazem oraz rozmowami - powiedział Witkoff podczas posiedzenia gabinetu Trumpa w Białym Domu.

Punkt zwrotny

Zaznaczył, ze nie zdradzi warunków przedstawionych w propozycji.

Mogę powiedzieć jedno: zobaczymy, dokąd to doprowadzi, a jeśli uda nam się przekonać Iran, że to punkt zwrotny, dla którego nie ma innej alternatywy niż dalsze ofiary i zniszczenia - mamy silne sygnały, że jest to możliwe - będzie to korzystne dla Iranu, dla całego regionu i całego świata - zaznaczył doradca prezydenta USA.

Co powiedział prezydent Donald Trump?

Sam Trump twierdził, że Iran „błaga o porozumienie” i to Teheranowi zależy na nim bardziej niż jemu.

To świetni negocjatorzy. Mówię, że są kiepskimi wojownikami, ale są świetnymi negocjatorami i błagają o wynegocjowanie porozumienia - mówił prezydent USA. Nie wiem, czy będziemy w stanie to zrobić. Nie wiem, czy jesteśmy gotowi to zrobić. Powinni byli to zrobić cztery tygodnie temu - dodał.

O tym, że USA przekazały Iranowi 15-punktowy plan zakończenia wojny, napisał we wtorek m.in. „NYT”.

pap, jb