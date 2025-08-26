Niemiecki przemysł się zwija. Znikają tysiące miejsc pracy

Sytuacja niemieckiego przemysłu pogarsza się od kilku lat. Najnowsze dane pokazują, że efektem jest likwidacja 245 tysięcy miejsc pracy.

Z najnowszego raportu EY, na który powołuje się agencja Reuters, wynika, że obecnie niemieckie firmy przemysłowe dają zatrudnienie 5,43 mln pracowników. Ale problemy ostatnich lat - nie tylko wywołane kryzysem surowcowym, który po napaści Rosji na Ukrainę doprowadził do gwałtownego wzrostu kosztów energii - spowodowały m.in. ograniczenie konkurencyjności i spowolnienie gospodarcze. W efekcie doszło do zwolnień i stąd spadek zatrudnienia w przemyśle o 4,3 procent w okresie od 2019 roku.

W branży motoryzacyjnej w rok o 50 tys. miejsc pracy mniej

Wśród najbardziej dotkniętych jest branża motoryzacyjna, która najbardziej odczuła skutki kryzysu z 2022/23 roku i odczuwa je nadal. W tym roku z jednej strony musi realizować unijną politykę klimatyczną, której jednym z celów jest szybki rozwój elektromobilności pomimo słabego stosunkowo popytu, a z drugiej – działa pod presją polityki celnej USA. Rynek amerykański jest w ogóle jednym z kluczowych dla niemieckiego przemysłu, a tymczasem eksport do tego kraju spadł w drugim kwartale o 10 proc, a do Chin o 14 proc. Niemiecki sektor samochodowy tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmniejszył zatrudnienie o ponad 50 tysięcy.

Kanclerz Merz: strukturalny kryzys gospodarki

Dane przedstawione przez EY to kolejny dowód na słabość niemieckiej gospodarki. Pojawiają się zaledwie w kilka dni informacjach o kwartalnym spadku PKB i po zapowiedzi kanclerza Niemiec o koniecznych cięciach w polityce społecznej i socjalnej państwa. Przypomnijmy, że na zjeździe swojej partii CDU w Dolnej Saksonii kanclerz Friedrich Merz mówił wprost, że kraj nie jest „tylko w okresie słabości gospodarczej, ale w kryzysie strukturalnym gospodarki”.

„Państwo opiekuńcze, jakie mamy dzisiaj, nie może być już finansowane z tego, co produkujemy w gospodarce” – stwierdził. I przyznał, że „duża część gospodarki nie jest już prawdziwie konkurencyjna cenowo”.

Agnieszka Łakoma

